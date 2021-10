Claire Tillekaerts stopt als CEO van Flanders Investment & Trade

Claire Tillekaerts vertrekt volgende zomer na meer dan 15 jaar aan het hoofd te hebben gestaan van de Vlaamse exportpromotiedienst Flanders Investment & Trade (FIT).

'Ik had eigenlijk al eerder willen stoppen, maar corona gooide roet in het eten', zegt Tillekaerts tijdens een handelsmissie in Zweden samen met Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Tillekaerts wordt in februari 65 en mag dan met pensioen, maar ze gaat nog door tot eind juni 2022. De komende weken publiceert de Vlaamse regering de vacature voor een opvolger voor de kleurrijke Tillekaerts.

De Gentse juriste is al meer dan 15 jaar het gezicht van de organisatie die het Vlaamse bedrijfsleven helpt bij het vinden van buitenlandse klanten en Vlaanderen in het buitenland aanprijst als ideale investeringslocatie.

Als CEO van FIT reisde Tillekaerts de hele wereld over. Ze is net terug van de zending naar Zweden en vertrekt komend weekend opnieuw voor de Vlaamse Week op de wereldtentoonstelling in Dubai.