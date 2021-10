Club Brugge krijgt vergunning voor nieuw stadion

Het voetbalstadion komt op de Jan Breydelsite, vlak naast het huidige stadion. Dat is aan vervanging toe, want verschillende tribunes kampen met betonrot. Club hoopt in 2024 zijn eerste thuiswedstrijd in de nieuwe arena te spelen. Die moet plaats bieden aan 40.000 toeschouwers en de Europese ambities van blauw-zwart kracht bijzetten.

Jan Breydel

Cercle Brugge

Het is echter allerminst zeker dat de stadionsaga daarmee ten einde is. De kiezel in de schoen is Cercle Brugge. De club krijgt in theorie een gloednieuw stadion aan de Blankenbergse Steenweg, maar is bezorgd over de haalbaarheid van dat project. Tegen de wijziging van het ruimtelijk plan dat daarvoor nodig is, werd al een beroep aangetekend.