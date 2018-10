Coalitie in de maak in Oostende zonder Johan Vande Lanotte

Bart Tommelein (Open VLD) en Wouter De Vriendt (Groen) hebben een nota opgesteld die de basis moet vormen voor verder inhoudelijk overleg met CD&V en N-VA in Oostende. SP.A van huidig burgemeester Johan Vande Lanotte zit niet mee in de coalitie. 'Dit is geen bestuursakkoord, noch een samenvatting ervan noch een limitatieve opsomming van de belangrijkste punten', duidt De Vriendt.

De coalitievorming zat bijna twee weken in het slop in Oostende. Bart Tommelein (Open VLD) wilde absoluut gaan voor een coalitie met CD&V, N-VA en Groen en bond CD&V en N-VA in de nadagen van de verkiezingen aan zich vast, terwijl Groen opteerde voor een paars-groene coalitie en liever niet in bad ging met N-VA. Besturen mét N-VA lijkt met de nota niet langer een struikelblok.