Coalitiewissels aan de kust door een nieuw decreet: wat staat daarin?...

Daphné Dumery (N-VA) verloor zondag haar post als burgemeester van de badstad Blankenberge. De oppositiepartij Open VLD brengt via een constructieve motie van wantrouwen een nieuwe coalitie op de been met meerderheidspartij Vooruit , waardoor Open VLD-fractieleider en stemmenkanon Björn Prasse aan de haal gaat met de sjerp.

De twee lokale verhalen vertonen op één punt een belangrijke gelijkenis: de coalitiewissel is het gevolg van het nieuwe Vlaamse decreet ter versterking van de lokale democratie, dat donderdag in werking trad. Dat decreet komt uit de koker van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) en dient om 'de macht van de partijen naar de burger te verschuiven'.

Wat houdt het nieuwe decreet in?

Wie wordt dan burgemeester?

Dreigen er nu overal machtswissels te komen?

Waarschijnlijk niet. In Wallonië bestaat het principe al even en maken een vijftal gemeenten per legislatuur er gebruik van. Het decreet vermeldt ook enkele garanties om te vermijden dat de coalities elkaar in sneltempo opvolgen. Zo kan de motie niet ingediend worden in het eerste jaar van de legislatuur en tijdens het jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Voorts krijgt de nieuwe coalitie minstens één jaar om zich te bewijzen en mogen overstappende gemeenteraadsleden geen schepen worden in de nieuwe meerderheid.