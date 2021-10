Commissie Beter Onderwijs: 'Leerkrachten moeten weer écht lesgeven'

Leerkrachten moeten ruimte hebben voor hun kerntaak - lesgeven - en de samenleving mag niet elke maatschappelijke taak doorschuiven naar het onderwijs. Dat moet bovenal dienen als plaats voor kennisverwerving en cultuuroverdracht, als een springplank naar diepere inzichten en complexere vaardigheden. Dat is de conclusie van de Commissie Beter Onderwijs, die bestaat uit 15 leerkrachten en academi die in oktober 2020 van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de opdracht kregen een langetermijnvisie te bedenken.

De jongste decennia is het Vlaams onderwijs weggezakt in tal van kwaliteitsonderzoeken. De Tijd zet de voornaamste pijnpunten op een rijtje :

De adviezen zijn gericht aan het beleid, maar ook aan het onderwijs. Volgens de experten moet het onderwijs 'naar de kern' gaan. Leerlingen en leerkrachten moeten centraal staan, in de scholen moet de focus liggen op kennisverwerving. De leerkracht moet ondubbelzinnig de regie in handen nemen, luidt het. Onderwijsvernieuwingen zonder voldoende wetenschappelijke onderbouwing moeten worden geweerd. 'De focus op kennisverwerving komt vooral de kwetsbare kinderen ten goede. Zij zijn, nog meer dan andere kinderen, aangewezen op de school voor hun ontplooiing', zegt commissievoorzitter Philip Brinckman.

Brede ondersteuning

Er wordt een onafhankelijk kenniscentrum opgericht, dat volgens de experten de brug kan zijn tussen wetenschappelijk onderzoek en de klasvloer, 'een sluiswachter die onwetenschappelijke onderwijsvernieuwingen tegenhoudt'. 'Er komen te veel hypes het onderwijs binnen, waarvan niet zeker is of ze werken. Een kenniscentrum kan sturing bieden.'

Vlakke loopbaan

Om het lerarentekort, een van de prangendste problemen, weg te werken stelt de commissie een bindende instapproef voor bij de lerarenopleiding. 'Een van de redenen waarom er veel te weinig mensen voor het beroep van leerkracht kiezen, is dat het beroep zo diffuus geworden is', zegt Brinckman.

'De leraar is een manusje-van-alles geworden. Laat de leerkracht in de eerste plaats lesgeven, zodat de kinderen de kracht krijgen om te leren. Een pak meer jongeren zal zich aangesproken voelen om te gaan lesgeven als ze weten dat daarop de focus ligt.' Zal zo'n toets het lerarentekort niet net vergroten? 'Nee', antwoordt Brinckman. 'Het prestige van de job zal weer stijgen.'

De commissie vindt dat ervaren leerkrachten de kans moeten krijgen zich te professionaliseren tot expertleerkracht. Die kan expertise delen met andere scholen, startende leerkrachten begeleiden en de praktijk in de lerarenopleiding binnenbrengen. 'Het is een middel om de relatief vlakke loopbaan van leerkrachten te doorbreken.'

De commissie vindt dat de leerplichtleeftijd geleidelijk moet worden verlaagd van 5 naar 3 jaar. 'In het kleuteronderwijs kunnen jonge kinderen voorschoolse geletterdheid en gecijferdheid opdoen die later goud waard is.' Verder moet meer aandacht naar de beheersing van de instructietaal gaan. 'Het is tijd om meer te investeren in taalvaardigheid en technisch lezen en aandacht voor literatuur', klinkt het.