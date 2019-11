Conner Rousseau nieuwe voorzitter sp.a

De 26-jarige politieke neofiet Conner Rousseau volgt John Crombez op.

Dat maakte Rousseau zelf bekend via zijn favoriete sociale mediakanaal Instagram. De Vlaamse fractieleider heeft zijn favorietenrol in de sp.a-voorzittersrace dus waargemaakt. Hij haalde samen met zijn Limburgse running mate Funda Oru in de eerste ronde 72 procent van de stemmen. Dat was ook de verwachting bij gebrek aan deftige tegenstand. De tegenkandidaten, Hannes De Reu en Christ'l Van der Paal, zijn allerminst zwaargewichten in de partij.

Rousseau is meteen de jongste partijvoorzitter uit de Belgische politieke geschiedenis. Hij staat de komende vier jaar voor de lastige taak de sp.a uit het electorale slop te trekken. Zijn boodschap in de campagne was dat hij de sp.a een elektroshock wil geven. 'We gaan er volle bak invliegen om voor een sp.a te zorgen waar onze leden trots op kunnen zijn. Een sp.a die weer staat waar ze moet staan en klaar is om opnieuw verkiezingen te winnen', is zijn eerste reactie op de verkiezing.

Rijk maar ongelukkig

'Vlaanderen heeft nood aan een sterke socialistische partij. We zijn als samenleving nog nooit zo rijk geweest, maar ook nog nooit zo ongelukkig. De angst en de verzuring maken de haat alleen groter. En de traditionele politiek is alleen met zichzelf bezig en zorgt niet voor oplossingen. Wij gaan met iets nieuws komen, iets positiefs.'