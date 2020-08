Corona boost voor online leerplatformen

Volgens een Europese enquête van de onderwijsuitgeverij Van In doet het Vlaamse onderwijs het beter dan gemiddeld in digitaal oefenen.

Van In, gekend van leerplatformen als Bingel en Diddit, onderzocht de effecten van corona op digitaal lesgeven bij meer dan 1.600 Vlaamse leerkrachten. Uit de resultaten blijkt dat 89 procent leerlingen minstens een keer per week oefeningen of taken liet maken op een digitaal platform, tegenover het Europees gemiddelde van 87 procent. Voor corona deed 62 procent van de Vlaamse leerkrachten dat, tegenover 59 procent Europees.