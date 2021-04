'Corona kan Leuven tot 10 miljoen per jaar kosten’

Zoals het een Leuvenaar betaamt, zal schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) volgende week zaterdag een vers getapte Stella drinken op een terras op de Oude Markt. Misschien zelfs twee, want al bij al is het de Dijlestad aardig gelukt het coronajaar door te komen. Op een begroting van zo'n 300 miljoen euro had Leuven in 2020 een overschot van ruim 22 miljoen.