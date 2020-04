Corona maakt files 40 procent korter

In maart, toen de coronacrisis uitbrak, waren de per dag geregistreerde files samen 40 procent korter dan in dezelfde maand vorig jaar. Het aantal verloren uren werd gehalveerd.

In welke mate deed het coronavirus het economische leven in maart stilvallen? Beetje bij beetje worden de eerste contouren van dat antwoord duidelijk. Nadat eerder al is gebleken dat Vlaamse bedrijven een derde minder vacatures hebben uitgeschreven dan een jaar eerder, blijkt nu ook dat de files op de Vlaamse autosnelwegen beduidend minder lang werden.

Het Vlaams Verkeerscentrum zag dat de totale lengte van alle files op een gemiddelde werkdag daalde van 148,16 kilometer een jaar geleden naar 88,35 kilometer in maart 2020, een daling met ruim 40 procent. Al waren er daarbij ook heel wat verschillen tussen de verschillende wegen in Vlaanderen (zie tabel hieronder).

Helft minder filetijd

In de hele maand maart stonden voertuigen ongeveer de helft minder uren in de file. Samen verloren niet-vrachtwagens door het fileverkeer 25.383 uren per dag in maart 2020 tegenover 51.554 uren in maart een jaar eerder. Voor vrachtwagens ging dat voor dezelfde periode van 12.810 naar 7.863 uren.

De cijfers tonen dat veel mensen in maart al 'in hun kot' bleven en de wagen thuis lieten staan. De afstand die voertuigen samen gemiddeld per dag afleggen op het Vlaamse wegennet dook ook met meer dan een kwart naar beneden: van 65.942.744 kilometer naar 46.553.416 kilometer.

Minder ongevallen

Dat maakte dat de wegen het verkeer beter aankonden. Op school- en werkdagen in februari werd de verzadigingsdrempel in maart vorig jaar op een kwart van de wegen overschreden. Dat viel terug naar 2,8 procent vorige maand. Een van de gevolgen daarvan is dat ook het aantal verkeersongevallen daalde. Gemiddeld waren er per werkdag in maart 2019 17,29 ongevallen, dit jaar waren dat er gemiddeld 12,82 in maart.

Het betekent niet dat er nergens nog files stonden. Zo is er het nieuwe fenomeen van files aan de Nederlandse grens, waar coronacontroles worden gehouden. En lokaal kunnen wegenwerken nog altijd tot zwaardere verkeershinder leiden in vergelijking met een jaar eerder. 'Maar de structurele files zijn sinds de uitbraak van het coronavirus verdwenen', zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.