Corona: situatie voorlopig onder controle voor scholen

De coronasituatie in de Brusselse rand verbetert, waardoor scholen daar niet meteen naar code oranje moeten overstappen. In Brussel, Antwerpen en Vilvoorde moet de crisiscel de situatie nog eens bekijken.

Voorlopig kunnen scholen in code geel open blijven. Dat betekent dat iedereen, van kleuterklas tot laatstejaars secundair, voltijds naar school kan. Als de situatie op lokaal niveau verslechtert, kunnen de lokale besturen met goedkeuring van de minister van Onderwijs beslissen naar code oranje over te stappen. Dat gebeurt na een alarmsignaal van de expertengroep RAG, die wekelijks een analyse maakt.

In het rapport van een week geleden werd aan 26 gemeenten gevraagd een crisisberaad te houden. Daarbij waren Brussel, Antwerpen en Brusselse randgemeenten. Ondanks de algemene stijging van het aantal besmettingen is de situatie in de rand verbeterd. In Vlaanderen wordt alleen Antwerpen en Vilvoorde opgeroepen de lokale crisiscel opnieuw samen te roepen. Vilvoorde blijft in code geel werken, maar stuurt klassen waar een besmetting wordt vastgesteld volledig in quarantaine.