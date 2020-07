Coronacommissie doet 95 aanbevelingen voor Vlaamse woon-zorgcentra

De ad-hoccommissie in het Vlaams Parlement voor de evaluatie van het coronabeleid heeft 95 aanbevelingen klaar voor de Vlaamse regering. Daarmee wil ze de woon-zorgcentra wapenen tegen de tweede golf.

De aanbevelingen zijn bedoeld voor de korte termijn. Een van de maatregelen die het parlement vraagt, is een strategische stock van mondmaskers, schorten en handgel aan te leggen. De voorzieningen moeten die reserve zelf aanleggen, met een Vlaamse voorraad als back-up.

Het parlement vraagt ook om een lokale productiecapaciteit op te bouwen om tekorten tegen te gaan. Daarnaast moet de CRA-arts, de verantwoordelijke arts van het woon-zorgcentrum, een duidelijker statuut en verankering krijgen. Tegen september moeten mobiele teams actief zijn om de rusthuizen te ondersteunen, in opleidingen te voorzien en psychosociale hulp te bieden. Er moet een duidelijk plan klaarliggen voor de tweede golf, inclusief een uitgewerkte teststrategie.

Het parlement benadrukt het belang van sociaal contact voor rusthuisbewoners. Sowieso moet iedereen minstens één bezoeker over de vloer kunnen krijgen. Gisteren kondigde de Vlaamse taskforce wel verstrengingen aan. Zo is fysiek contact niet langer mogelijk en moet de sociale afstand worden gerespecteerd. Maar op langere termijn moet er met kleurcodes worden gewerkt zoals in het onderwijs. Die moeten vermijden dat er een kakofonie aan bezoekregels bestaat. Situaties die uit de getuigenissen bleken waarbij veel mensen in eenzaamheid overleden zijn, mogen zich niet meer voordoen.

Consensus

Alle partijen steunen het voorstel van resolutie. Alleen de PVDA is misnoegd dat er geen sprake is van een evaluatie. 'Ik mis de urgentie in deze aanbevelingen', zei fractievoorzitter Jos D'Haese. Bovendien had hij inhoudelijk vragen bij de voorgestelde maatregelen. Zo staat er dat Vlaanderen het heft in eigen handen moet nemen. 'Dat is precies wat er is misgelopen, en nu gaan we nog meer versnippering creëren?', zei D'Haese.

Dit is niet het ultieme document, er komen nog mijlpalen. Björn Rzoska voorzitter coronacommissie

Ook het Vlaams Belang had kritiek. 'Gaan we met alles letterlijk akkoord? Nee, er hadden zaken anders verwoord kunnen worden en een verwijzing naar de pijnpunten had opgenomen kunnen worden in de preambule', zei fractievoorzitter Chris Janssens. Commissievoorzitter Björn Rzoska (Groen) benadrukte dat alle verslagen inclusief deel uitmaakten van de parlementaire documenten. 'Dit is niet het ultieme document, er komen nog mijlpalen.'

Ingehaald door de realiteit

Het parlement is tevreden met de werkzaamheden. 'Ik heb twaalf jaar ervaring in het federale parlement en kan verzekeren dat ik zelden tot nooit zo'n performante werkwijze heb gezien', zei parlementslid Sarah Smeyers (N-VA).

Toch blijft de vraag of ook de coronacommissie niet achter de feiten aanloopt, een verwijt dat veelvuldig terugkwam aan het adres van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). De commissie had als idee de aanbevelingen voor het reces klaar te hebben zodat de rusthuizen voorbereid aan de tweede golf in de herfst konden beginnen.