Coronarecessie in Vlaanderen zwaarder dan in Wallonië

De hard getroffen sectoren handel en horeca hebben een relatief groot gewicht in de Vlaamse economie.

De coronacrisis heeft in Vlaanderen een grotere negatieve impact op de economische activiteit dan in Wallonië en Brussel. Dat blijkt uit de regionale economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau.

De economische denktank van de overheid verwacht dat de Vlaamse economie in 2020 met 11,1 procent krimpt. De achteruitgang van de Waalse economie bedraagt 'slechts' 10,3 procent en de krimp van de Brusselse economie 9,3 procent.

Industrie

'De bijzonder zwaar getroffen tak handel en horeca heeft in Vlaanderen een groter aandeel in de economie dan in Wallonië en Brussel', zegt het Planbureau. Ook het relatief groter gewicht van de industrie speelt Vlaanderen parten.

De werkgelegenheid en koopkracht dalen dit jaar in Vlaanderen meer dan in Wallonië.

De zwaardere recessie in Vlaanderen heeft ook een impact op de arbeidsmarkt en de koopkracht. De werkgelegenheid en de koopkracht dalen in 2020 meer dan in de twee andere regio's. Vlaanderen verliest 66.000 jobs of 0,6 procent van het totaal. Wallonië en Brussel zien elk 0,5 procent van de banen verdwijnen. De werkloosheid stijgt meer in het noorden van het land dan in het centrum en het zuiden.

Vlaanderen, dat voor de coronacrisis als enige regio een begrotingsoverschot boekte, ziet de begroting diep in het rood duiken. Het Planbureau voorspelt een Vlaams tekort van 5,7 miljard.

Sterk Vlaams herstel vanaf 2021

Maar de economische vooruitzichten op de langere termijn zijn voor Vlaanderen doorgaans gunstiger dan voor de twee andere regio's. Het Planbureau voorspelt dat Vlaanderen in de periode 2021-25 een hogere economische groei en grotere koopkrachtstijging boekt dan Wallonië. Hetzelfde geldt voor de werkgelegenheid, maar dan vanaf 2022.

Een uitzondering vormt de werkloosheid. Vlaanderen is de enige regio waar de werkloosheidsgraad in 2025 hoger zal zijn dan voor de coronacrisis. Maar het niveau van de werkloosheid blijft in Vlaanderen duidelijk lager dan in Wallonië en Brussel.