Crevits breekt lans voor strengere VDAB

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits, deze week op werkbezoek met de koning in Denemarken.

Als Vlaanderen 80 procent van de 20- tot 64-jarigen aan de slag wil krijgen, moet het ook nadenken of de arbeidsbemiddelaar VDAB niet kordater moet omspringen met wie te lang treuzelt met werk zoeken. Dat zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

De Brusselse minister van Werk Bernard Clerfayt (Défi) vroeg zich deze week af waarom eigenlijk een Vlaamse delegatie mee was op de koninklijke missie naar Kopenhagen, op zoek naar het geheim achter de Deense arbeidsmarkt. Hij vond dat Vlaanderen al vrij dicht het Deense doel is genaderd.

Een mogelijk antwoord op de vraag is dat er nog altijd een kloof is, ook al is die kleiner dan voor Brussel en Wallonië. De Denen volgen veel vaker opleidingen dan Vlamingen en ze werken een pak langer. Ze beginnen ook doorgaans vroeger te werken, omdat ze deeltijds werk met studies combineren. Waar Belgen gemiddeld een goede 33 jaar van hun leven minstens deeltijds aan de slag zijn, is dat voor de Denen 40 jaar.

Schermvullende weergave

Een ander antwoord op de vraag van Clerfayt is dat Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) de Denemarkenreis wilde aangrijpen om een moeilijk debat te openen: is de Vlaamse overheid te mild voor wie niet werkt? Terwijl de Brusselse, Waalse en federale ministers van Werk bij hun terugkeer uit Denemarken vrijwel uitsluitend hamerden op meer opleiding, zei Crevits dat ze ook wil nadenken over sancties.

Wie in Denemarken werkloos wordt, krijgt na enkele weken al een uitnodiging van de gemeente om eens te komen praten. Wie niet opdaagt, kan vrijwel meteen zijn uitkering verliezen. Voor wie het nodig heeft, volgen na die eerste afspraak bijna wekelijks nieuwe afspraken om de zoektocht naar werk op koers te houden.

VDAB-afspraken

In Vlaanderen gaat het een stuk trager en vrijblijvender. Werkzoekenden moeten zich eerst inschrijven bij de VDAB om een uitkering te kunnen krijgen. Binnen zes weken neemt de VDAB contact op om te zien of de werkzoekende hulp nodig heeft om een job te vinden. Is die hulp niet nodig, dan wordt de werkzoekende vier tot zes maanden met rust gelaten.

Lees Meer Op zoek naar het recept dat Denemarken doet werken

Blijkt de zoektocht na al die maanden niet ernstig te verlopen, dan maakt de VDAB ‘formele afspraken’. Leeft de werkzoekende die niet na, dan volgen ‘ultieme afspraken’ die als een verwittiging tellen. Worden ook die ook niet nagekomen, moeit de controledienst zich. Die neemt, na verhoren en onderzoek, een beslissing na acht weken, maar soms duurt het langer.

Zo’n uiteindelijke sanctie is zeldzaam. Cijfers van de werkgeversorganisatie Voka leren dat in 2019 amper duizend van die ‘ultieme afspraken’ werden gemaakt, op een totale doelgroep van 300.000 Vlaamse werklozen. Het gebeurde nochtans 25.000 keer dat werkzoekenden bij de VDAB niet op de afspraak kwamen opdagen.

Heldere afspraken

Crevits maakte in Denemarken duidelijk dat Vlaanderen daarom korter op de bal kan spelen. Volgens haar moet het mogelijk zijn dat de VDAB sneller ‘heldere afspraken’ maakt en ook streng is als die niet worden nagekomen. Ze wil daarover spreken met de vakbonden, de werkgevers en de coalitiepartners in de Vlaamse regering.

Het thema ligt politiek gevoelig, maar het is praktisch uitvoerbaar. Voor andere succesvolle Deense arbeidsmarktrecepten geldt dat veel minder: de grote jobrotatie, het sterke vertrouwen tussen de vakbonden en de werkgevers die samen het arbeidsbeleid uittekenen, en de belangrijke rol van de lokale besturen in het uitvoeren van dat beleid.