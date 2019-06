Crevits en Beke duwen Peeters naar Europa

De CD&V-top laat er geen twijfel over bestaan: Europees lijsttrekker Kris Peeters zal wel degelijk zijn eed afleggen als Europees Parlementslid. Daar was in de Wetstraat twijfel over ontstaan.

Kris Peeters, vicepremier en Europees lijsttrekker, moet normaal gezien begin juli ontslag nemen om in het Europees Parlement te kunnen zetelen. Dat zitje is niet verenigbaar met een regeringsfunctie.

Peeters heeft nog geen klare wijn geschonken over zijn vertrek naar Europa. Daarom waren in de partij geruchten ontstaan dat hij afstand zou nemen van zijn zitje om vicepremier te kunnen blijven en zo meer aanspraak te maken op een toekomstige regeringspost. Een gewaagde keuze, want als hij nu aan zijn Europees mandaat verzaakt, kan hij dat later niet opnemen. Dan zou de eerste opvolger en het uittredend Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere zijn plaats innemen. Dat schrijft het Nieuwsblad vrijdag.

De partijtop laat nu geen twijfel bestaan over het vertrek van Peeters naar Europa. Hilde Crevits, de leading lady van CD&V, reageerde op Twitter dat Kris Peeters 'alle voorbereidingen treft voor zijn intrede in het Europees Parlement.'

Haar reactie werd op Twitter meteen gedeeld door Peeters zelf, Vandenkendelaere en zelfs de EVP, de fractie waarin CD&V zetelt voor het Europees Parlement. In de entourage van Peeters wordt ook verwezen naar de tweet van Crevits. Het kabinet wou geen commentaar kwijt op de vraag of hij dan ook effectief zal zetelen.

CD&V-voorzitter Wouter Beke maakte in het radioprogramma 'De ochtend' dan weer duidelijk dat Peeters wel degelijk in het Europees Parlement zal zetelen. 'Ik ga ervan uit dat Kris Peeters naar het Europees Parlement gaat. Hij heeft dat altijd publiekelijk gezegd.'

Terugkeer?

In theorie zou de voormalige Unizo-topman daarna nog steeds als minister kunnen terugkeren. In 2014 werd Johan Van Overtveldt (N-VA) minister van Financiën in de federale regering nadat hij eerst de eed als Europees Parlementslid had afgelegd.

Maar Peeters's positie als CD&V-kopstuk staat onder druk na een woelige legislatuur en nadat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen een teleurstellend resultaat heeft behaald. CD&V bleef in Antwerpen op 7 procent steken ondanks de verhuis van boegbeeld Peeters naar de Scheldestad.

Naar de uitgang

Toen de partij besliste Peeters bij de verkiezingen van 26 mei niet als federaal kopstuk uit te spelen, maar de Europese lijst te laten trekken, had het er al veel van weg dat hij na enkele moeilijke jaren naar de uitgang werd geduwd. Meteen kon partijvoorzitter Wouter Beke federaal een prominentere rol spelen.

We zullen de problemen oplossen als ze zich stellen. Wouter Beke Partijvoorzitter CD&V

Voor de verkiezingen was afgesproken dat Beke de federale regeringsonderhandelingen zou leiden en Crevits de Vlaamse. De voormalige vicepremier zou dus niet langer federaal de touwtjes in handen hebben.

Over de Europese exit van de voormalige Vlaams minister-president werd door N-VA-voorzitter Bart De Wever toen smalend gedaan. 'De Romeinen zouden hebben gezegd: 'Ga naar huis, laat uw bad vollopen en zet uw aderen open, u bent niet meer nodig'. Nu word je naar het Europees Parlement gestuurd.'

Vervanging

Als Peeters zoals gepland naar Europa vertrekt, moet in de federale regering een vervanger voor hem worden aangeduid. Beke wou daarover nog niet in zijn kaarten laten kijken. 'We zullen de problemen oplossen als ze zich stellen', zei de partijvoorzitter.

In theorie zou het mogelijk zijn de bevoegdheden van Peeters tijdelijk aan een andere CD&V'er te geven, maar de federale regering moet evenveel Franstalige als Nederlandstalige ministers tellen. CD&V hoopt dat de MR het met een minister minder doet, zodat Peeters niet vervangen moet worden. Er wordt daarvoor gekeken naar François Bellot (MR), die verkozen is voor het Waals Parlement, maar die lijkt van plan zich te laten vervangen in het Waals Parlement om verder te werken als federaal minister.