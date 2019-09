Crevits haalt slag thuis over Genkse islamschool

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits haalt haar gelijk bij de Raad van State om een geplande middelbare school van islamitische strekking een erkenning te weigeren.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft gegronde redenen om de erkenning van de islamitische school in Genk te weigeren. Dat zegt de Raad van State in een arrest.

Crevits besliste vorige week om het Selam College in Genk geen erkenning te geven. Het college zou volgens de Vlaamse overheid niet voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Zo moeten onder andere de Belgische grondwet en alle internationale verdragen gerespecteerd worden. Volgens de onderwijsinspectie voldoet de school niet aan deze voorwaarden.

Ongrondwettig

Het Selam College ging in beroep tegen de weigering omdat die volgens hen ongrondwettig zou zijn. De beslissing werd behandeld in een spoedprocedure voor de Raad van State. Volgens de auditeur van de Raad van State was de beslissing goed gemotiveerd. De Raad van State ging daarin mee in zijn definitieve arrest.

Voormalig staatssecretaris en Genks gemeenteraadslid Zuhal Demir (N-VA) bond de kat de bel aan over de komst van de islamschool. Demir vroeg in mei een onderzoek door de Staatsveiligheid naar de vzw die de school wil oprichten: de Islamitische Federatie van België. Dat is een vzw die banden zou hebben met de Turkse religieus-conservatieve beweging Milli Görüs. De vzw heeft al scholen in Charleroi en Schaarbeek, maar vooralsnog niet in Vlaanderen.

Demir reageert tevreden op het arrest. 'Milli Görüs baseerde zich op onze vrijheden om haar anti-Westerse haatboodschap aan kinderen op te dringen. Maar ook een open samenleving heeft het recht en de plicht zich te beschermen. Dat is vandaag gebeurd. Een veldslag gewonnen, niet de oorlog.'