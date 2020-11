Crevits hint op uitstel koopjesperiode

Crevits werd in ‘De Zevende Dag’ op tv-zender Eén ondervraagd over de plannen rond de volgende koopjesperiode, die normaal gezien net na nieuwjaar begint. ‘We hadden deze week overleg met de sector en de meningen waren fiftyfifty verdeeld. Ik heb het gevoel dat de grote ketens geen verlenging willen en de kleinere wel’, zei ze.

De minister hintte op een uitstel, zoals ook met de zomerkoopjes is gebeurd. Die vonden niet plaats in juli, zoals gewoonlijk, maar in augustus. Op die manier krijgen de winkeliers wat meer tijd om voorraden te verkopen die ze door de verplichte winkelsluiting niet verkocht hebben gekregen.

Infectiologe Erika Vlieghe verklaarde in de uitzending geen probleem te hebben met de heropening van de winkels. ‘Het winkelen op zich is wellicht geen risico, daarom hebben wij ook nooit gezegd dat de winkels dicht moesten’, zei ze. Dat was volgens haar een puur politieke beslissing, net als de sluiting van de scholen in het voorjaar.