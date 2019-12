Crevits investeert 6,4 miljoen in AI-opleidingen

De oprichting van een kenniscentrum ethiek was een van de onderdelen van het Vlaamse AI-plan dat in maart dit jaar door toenmalig minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) was voorgesteld. Hij trok er 5 miljoen euro voor uit. Zijn opvolgster Hilde Crevits (CD&V) kwam de openingszitting van het kenniscentrum data & maatschappij, zoals de nieuwe instelling officieel heet, maandag toespreken.

Advies

Tot nu toe zijn in Vlaanderen al 17 opleidingsprojecten rond AI goedgekeurd, samen goed voor 2,8 miljoen euro. Zo organiseert de hogeschool VIVES een project waarbij AI-toepassingen ethisch en juridisch bekeken worden. De VUB lanceerde een opleiding over de interactie tussen AI-technieken en de mens.

Het nieuwe kenniscentrum is een samenwerking van bestaande vakgroepen van drie universiteiten: Citip (KU Leuven) dat vooral in recht gespecialiseerd is, imec-SMIT (VUB) dat de relatie tussen maatschappij en technologie in concrete situaties bestudeert, en imec-MICT (UGent) dat onderzoek doet naar hoe mensen met technologie omgaan.