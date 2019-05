Crevits last rustpauze in

CD&V-kopstuk Hilde Crevits zal woensdagavond niet speechen op Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging. Ze heeft een aantal activiteiten afgezegd om even uit te rusten.

De christelijke werknemersbeweging viert vandaag Rerum Novarum. Traditioneel speechen dan ook verschillende CD&V-kopstukken, zeker diegenen die banden met de arbeidersbeweging hebben. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V), de belangrijkste CD&V-politici die vanuit de christelijke arbeidersbeweging komt, zou vanavond speechen in Ieper, maar laat zich vervangen.

Crevits heeft haar agenda de komende dagen volledig leeg gemaakt om wat tijd te maken voor haar gezin en wat uit te rusten. Ze zal ook niet, zoals oorspronkelijk gepland, meefietsen voor Kom Op Tegen Kanker. 'Ze neemt een welverdiende pauze', luidt het in haar omgeving.

Bescheiden

Ook vond ze het niet opportuun nu te speechen omdat CD&V afgesproken heeft zich na het verlies van zondag bescheiden op te stellen. Crevits ging samen met CD&V-voorzitter Wouter Beke vandaag nog langs bij N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever, die verkennende gesprekken voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen voert.

Binnen de partij wordt opgemerkt dat haar afwezigheid ook als een opgestoken middelvinger mag worden gezien naar Marc Leemans, de voorzitter van de christelijke vakbond ACV. Leemans ontpopte zich de afgelopen jaren tot een constante criticus van het regeringsbeleid en spaarde daarbij ook CD&V niet. Hij bracht zelfs een stemadvies uit tegen CD&V. 'Een ander beleid is mogelijk', zei hij, wat tot grote fricties leidde met de CD&V-top. Ondertussen zou het 'grote boel' zijn tussen de zogenaamde ACW-mandatarissen bij CD&V en Beweging.net, het vroegere ACW.

In de omgeving van Crevits wordt die onderliggende boodschap weggewuifd. 'Men moet hier geen grote manoeuvres in zien.'

'Politiek is ziek'

Leemans zelf zal vanavond pas speechen. Het is de vraag hoe hoe de vakbondsleider de verkiezingsuitslagen van zondag interpreteert.

CM-voorzitter Luc Van Gorp haalde gisteren naar aanleiding van Rerum Novarum opnieuw uit naar de politiek. 'Nooit eerder heeft de politiek de mens zo opgedeeld in 'wij' en 'zij'. Wij worden door hen als mensen opgefokt om ergens tegen te zijn. Als je bij de 'wij' hoort, is er geen probleem, als je bij de 'zij' hoort, is er geen toekomst. Heel wat politici vertrappelen elkaar om de mens uit te spelen als was hij een object waar je alles mee kan doen. De politiek is ziek, heel erg ziek', aldus Van Gorp.

Beke

De verkiezingsnederlaag zindert ondertussen ook na binnen CD&V. Wouter Beke kondigde naar aanleiding van de slechte verkiezingsuitslag van de christen-democraten aan dat de kans klein is dat hij zichzelf zal opvolgen. Voor de verkiezingen werd Hilde Crevits getipt als de toekomstige voorzitter van CD&V, al is het nu maar de vraag of ook zij als boegbeeld niet zwaar beschadigd uit de verkiezingen is gekomen.