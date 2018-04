Crevits stuurt kwetsbare jongeren sneller terug naar buitengewoon onderwijs

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) schaaft het M-decreet bij. Een aantal jongeren met zware gedragsproblemen, of een lichte mentale beperking zullen daardoor sneller in het buitengewoon onderwijs terecht kunnen.

De Vlaamse regering heeft vrijdagmiddag groen licht gegeven voor een aantal bijsturingen aan het M-decreet, waardoor kinderen met zorgnoden in het gewoon onderwijs les kunnen volgen. De bedoeling is dat sommige kinderen in de toekomst terug in het buitengewoon onderwijs worden opgevangen.

‘Als een leerling een leerkracht bedreigt met een mes, dan moeten we veel sneller kunnen optreden.’ Koen Daniëls Vlaams parlementslid N-VA

In het gewoon basisonderwijs komt er een snel interventieteam voor als kinderen met een zware gedragsstoornis te veel vergen van de leerkracht of de rest van de klas. In dat geval zal sneller beslist worden om de leerlingen naar het speciaal daarvoor voorzien buitengewoon onderwijs sturen.

Scholen in het buitengewoon onderwijs zullen onder druk gezet worden om leerlingen binnen de twee jaar naar het gewoon onderwijs te sturen en de IQ-grens voor het buitengewoon onderwijs valt weg. Kinderen met een mentale beperking konden vroeger enkel in het buitengewoon onderwijs terecht als hun IQ 60 punten of minder bedroeg. Die grens verdwijnt, waardoor ook kinderen met een matige mentale beperking naar het buitengewoon onderwijs kunnen.

'Onderwijs blijft inclusief'

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat de filosofie van inclusief onderwijs niet wordt teruggeschroefd. 'Het is vooral de bedoeling om met de maatregelen te zorgen dat het draagvlak voor inclusief onderwijs voldoende groot blijft.'

Als de druk in gewone scholen te groot wordt, moet het buitengewoon onderwijs een uitweg bieden. 'Nu duurt het soms maanden voor kinderen naar het buitengewoon onderwijs kunnen', zegt Crevits. 'Dat moet sneller kunnen. Met deze bijsturingen zorgen we ervoor dat elke leerling met zorgnoden de beste ondersteuning krijgt in het gewoon én het buitengewoon onderwijs.'

Ouders die niet akkoord gaan met een beslissing van het CLB over hun kind, zullen terecht kunnen bij een bemiddelaar en krijgen meer info over hun mogelijkheden om beroep aan te tekenen. De enorme hoeveelheid papierwerk die nodig is om een kind naar het buitengewoon onderwijs te sturen, wil Crevits ook inperken. Er komt een eengemaakt leerlingenpaspoort, zodat gegevens over een leerling niet verloren gaan als hij van school verandert.

Omdat de verwachting is dat het leerlingenaantal in het buitengewoon onderwijs terug kan toenemen wordt de financiering ook hervormd. Extra leerlingen zullen automatisch ook tot meer middelen en omkadering leiden.

Druk op gewoon onderwijs te hoog

'De maatregelen moeten vooral zorgen dat het draagvlak voor inclusief onderwijs voldoende groot blijft.' Hilde Crevits Vlaams minister van Onderwijs

Al in december vorig jaar was overeengekomen om een aantal zaken bij te sturen, maar N-VA drong er op aan om nog verder te gaan. De partij wilde meer kinderen laten terugkeren naar het buitengewoon onderwijs, omdat anders de druk in het gewoon onderwijs te hoog werd.

Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA) toont zich dan ook tevreden met de bijsturingen. ‘Als een leerling een leerkracht bedreigt met een mes, dan moeten we veel sneller kunnen optreden’, zegt de onderwijsspecialist voor N-VA. 'Die leerlingen zullen nu in het buitengewoon onderwijs terechtkunnen en er komen terug extra plaatsen.'