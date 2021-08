Crevits wil af van strenge telewerkregels

In de aanloop naar het Overlegcomite van vrijdag stelt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) voor om de telewerkregels volledig aan de bedrijven te laten. 'De vaccinatiegraad in Vlaanderen is heel hoog. Een sterke aanbeveling is niet meer nodig.'

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) wil af van de strenge regels rond telewerken. Op het Overlegcomité vrijdag zal ze ervoor plijten om telewerk niet langer aan te bevelen, maar over te laten aan bedrijven zelf.

Maandenlang zag de regering het thuiskantoor als één van de belangrijkste maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Gedurende maanden was thuiswerken verplicht voor alle werknemers wiens functie daartoe leent.

Met dank aan de vaccinatiecijfers kon er voor de zomer op dat vlak een versoepeling vanaf. Sinds 27 juni is telewerk niet langer verplicht, maar wel 'sterk aanbevolen'. Werkgevers kregen de kans om terugkomdagen te organiseren, een aanbod dat heel wat personeelsleden met beide handen grepen. Wel werd er meteen gewaarschuwd voor een dreigende kloof tussen kantoorfans en huismussen.

Federale fase

Nu het einde van de zomervakantie nadert acht Crevits het haalbaar om de strenge aanbeveling tot telewerken af te voeren. 'Ik ben er voorstander van om het structureel in te bedden, maar het moet geen maximale aanbeveling zijn voor mij. Heel wat bedrijven hebben voordelen gezien en gaan met hun personeel in overleg om dat een dag of twee dagen mogelijk te maken', zei ze donderdagochtend in De Ochtend op Radio 1.

Nu de federale en regionale topminister vrijdag verzamelen blazen om zich over de coronaregels te buigen, ziet de Vlaamse regering zijn kans om de strenge regels op de schop te nemen. Opmerkelijk is wel dat Crevits die afschaffing voorlopig in enkel in Vlaanderen vooropstelt. Ze wijst daarbij naar de vaccinatiecijfers, die een stuk hoger ligt dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar veel bedrijven en openbare diensten gevestigd zijn. 'Om ook in Brussel die stap te zetten, is het noodzakelijk om de vaccinatiegraad op te krikken', vervolgde Crevits, die extra maatregelen voorstelt. 'We moeten bekijken welke rol bedrijfsartsen kunnen spelen.'