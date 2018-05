Crombez: 'Gebruik Vlaams begrotingsoverschot voor zorgcrisis'

Crombez focuste in zijn toespraak op een thema waar hij al enkele maanden op inzet. Volgens hem is er in Vlaanderen een zorgcrisis . Hij denkt onder meer aan de wachtlijsten voor mensen met een handicap en aan het tekort aan zorgverleners voor jongeren.

We beleven nieuwe tijden en die vragen om een nieuw socialisme en een nieuwe strijd, stelt Crombez. 'Als geen ander weten we hoe we die nieuwe strijd moeten voeren. Met een nieuw socialisme dat zorg draagt voor iedereen die elke dag keihard zijn best doet en niet alleen voor de happy few, voor iedereen die onze samenleving vooruithelpt en niet alleen voor wie bovenaan op de ladder staat, voor iedereen die zorg nodig heeft en niet alleen voor wie het kan betalen.'