'Crombez is scudraketten uit Leuven moe'

Doet-ie het of doet-ie het niet? Steeds meer sp.a’ers krijgen van John Crombez het gevoel dat hij past voor een tweede termijn als voorzitter. ‘Hij kan de partij nooit meer op één lijn krijgen.’

Maandagmiddag, Brussel. In een zaaltje dat bij een café hoort - ja, zo klein zijn de socialisten na 26 mei geworden - blazen de verkozenen verzamelen voor de jaarlijkse fractiedag. Op commando van Conner Rousseau, de jonge Vlaamse fractieleider, wordt er geknuffeld. ‘De partij kan wat warmte gebruiken’, luidt het.

Veel stof voor gezelligheid is er niet. De sp.a heeft net de resultaten van een postelectoraal onderzoek gekregen en die schetsen een dramatisch beeld. Kiezers kunnen amper een thema noemen dat aan de socialisten kleeft. En op de thema’s waarmee de partij wel wordt geassocieerd, wordt ze als ongeloofwaardig beschouwd. Wat nogal wat aanwezigen opvalt, is dat Crombez ter afsluiting het woord niet neemt. Dat is ongebruikelijk. ‘Mocht hij kandidaat zijn om door te gaan als voorzitter, zou hij toch de troepen aanvuren’, merkt iemand op.

Wat John Crombez ook doet of zegt, de aanvallen zullen blijven komen. West-Vlaamse sp.a’ers

Het is niet het eerste signaal in die richting. Twee weken eerder aanhoort het provinciaal bestuur van West-Vlaanderen een berustende Crombez. De Oostendenaar geeft aan dat het voor sommigen nooit genoeg zal zijn, wat hij ook doet of zegt. ‘De partij is verdeeld. Wat tijdens het partijbureau verteld wordt, blijft niet intern. Vanuit Leuven blijven maar openlijke aanvallen op John komen’, luidt de vertaling bij enkele getuigen. ‘Net als iedereen beseft Crombez dat we maar kunnen overleven als er eensgezindheid terugkomt. En de persoon van John werkt voor de Tobbacks en anderen zo hard als een rode lap op een stier dat hij nooit de kans zal krijgen die eenheid te herstellen.’

De entourage van Crombez bevestigt een deel van die analyse, maar ontkent dat hij al de handdoek gooit. ‘Onkruid vergaat niet’, aldus een intimus. Volgens een West-Vlaamse socialist zit hij met een dubbel gevoel. ‘Enerzijds geniet John veel steun bij de basis. De mensen zien hem graag. Ook de jongeren die hij heeft gelanceerd steunen hem. Dat vernieuwingsproject mag niet verloren gaan. Maar aan de andere kant roept hij zodanig veel weerstand op dat doorgaan een martelgang blijft.’

Schermvullende weergave ©Photo News

Toen Crombez deze zomer van de afdelingen de steun had gekregen om met de N-VA te spreken over de Vlaamse regering leek het alsof het weer wat rustiger werd. Tijdens een partijraad kreeg Crombez’ voorganger als voorzitter Bruno Tobback, die hard had uitgehaald naar Crombez, flink wat tegenwind. ‘Maar daarna gaven zowel vader Louis als zoon Tobback er in interviews nog een grotere lap op.’ Een andere socialist: ‘Ook met zijn eigen uitzondering op de decumulregel heeft hij aan de top steun verloren.’

Of Crombez afhaakt of toch voor een tweede termijn gaat, weten we binnen drie weken. Maandag beginnen de inschrijvingen voor de voorzittersverkiezing. Op 4 oktober moeten de kandidaturen binnen zijn. Tot nu toe outte alleen de outsider Hannes De Reu zich. Daarnaast kijken de fractieleiders Meryame Kitir en Conner Rousseau naar elkaar. Ook aan de mouw van de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani wordt getrokken, maar de vraag is of hij zijn sjerp wil opgeven.