Crombez mag met De Wever onderhandelen

Een meerderheid van de sp.a-leden heeft partijvoorzitter John Crombez een mandaat gegeven om inhoudelijke gesprekken te voeren met Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA).

Dat is woensdagavond beslist op de raad van voorzitters en secretarissen van alle afdelingen van de Vlaamse socialisten.

Crombez gaf er toelichting bij de gesprekken die hij al heeft gehad met De Wever. 'De raad heeft een duidelijk inhoudelijk standpunt bepaald voor verdere onderhandelingen. Het mandaat werd gegeven aan de onderhandelaars om die gesprekken te voeren', aldus een mededeling.

We hebben ons niet uitgesproken over wel of niet regeren met de N-VA, want die vraag lag vandaag niet voor. Sp.a'er

'Een verstandige onderhandelaar laat niet op voorhand in zijn kaarten kijken, maar de kern van wat sp.a maatschappelijk wil veranderen is bekend uit ons programma. Het is voor sp.a duidelijk dat wij op basis van de verkiezingsuitslag niet aan zet zijn. Niettemin zullen wij enkel blijven ingaan op verdere formatiegesprekken zolang daar duidelijk de wil aanwezig is om deze inhoudelijke standpunten verder te vertalen in toekomstig beleid', aldus nog de mededeling die ondertekend werd door de onderhandelaars Crombez en Meryame Kitir.

Eerder op de dag werd al duidelijk wat er in de inhoudelijke nota staat. Het document focust onder meer op mobiliteit. Sp.a wil een shift van de auto naar het openbaar vervoer door het aanbod gevoelig uit te breiden, zelfs met nachtbussen. Er moet fors worden geïnvesteerd in De Lijn. Een tweede belangrijk punt voor sp.a zijn de sociale maatregelen. De partij wil de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg volledig weg en vraagt daarvoor een miljardeninjectie in de sector. Ook kinderopvang en rusthuizen moeten beter worden gefinancierd, omdat ze stilaan mensen in armoede duwen. Ten derde willen de socialisten een ambitieus plan rond klimaat.

Tobback

'We hebben ons niet uitgesproken over wel of niet regeren met de N-VA, want die vraag lag vandaag niet voor', aldus een aanwezige. 'We weten nu wel waar de lat ligt op het ogenblik dat daarover een beslissing moet worden genomen.'

Kort na de verkiezingen was bij de sp.a grote weerstand om te regeren met de N-VA. Dat De Wever een maand geleden de pauzeknop indrukte, heeft geholpen om de geesten bij de Vlaamse socialisten te doen rijpen, luidde het woensdag.

In de loop van de dag had onder meer oud-voorzitter Bruno Tobback zich nog fel uitgesproken tegen een regering met de N-VA. Tobback kan zich vinden in de uitkomst. 'De inhoudelijke nota heb ik namelijk mee geschreven', zegt hij. 'Een uitnodiging voor echte formatiegesprekken is er vandaag niet. Maar als De Wever heel ons inhoudelijk programma overneemt, mag er wat mij betreft natuurlijk onderhandeld worden.'