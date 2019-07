Crombez masseert sp.a voor Vlaamse coalitie

Sp.a-voorzitter John Crombez roept vanavond de cheffen van alle partijafdelingen bijeen over een potentiële Vlaamse regeringsdeelname.

Niemand bij N-VA doet er nog dubbelzinnig over: voorzitter en Vlaams informateur Bart De Wever is begonnen met de echte Vlaamse coalitievorming, wat betekent dat het Vlaams Belang er wordt afgereden. Bij de N-VA is te horen dat excuses, zwartepieten noch cinema nodig zijn om het Vlaams Belang te dumpen. ‘De Wever heeft lang genoeg zijn tijd genomen. Open VLD noch CD&V wil. Dan is het klaar.’

Het Vlaams Belang legt de bal bij De Wever in de aanloop naar het geplande overleg donderdagavond. ‘We hebben geen enkel signaal dat De Wever ons gebruikt en dat het game over zou zijn’, stelt Vlaams fractieleider Chris Janssens.

Zweeds of Bourgondisch?

De vraag is met wie De Wever in zee gaat. Er zijn nog twee echte opties: Zweeds (N-VA, Open VLD en CD&V) voortzetten of Bourgondisch (N-VA, Open VLD, sp.a). De combinatie van de N-VA, CD&V en de sp.a kan in principe ook, maar wordt als onrealistisch afgedaan. Het meest voor de hand liggende scenario blijft Zweeds. De Bourgondische coalitie heeft maar twee zetels op overschot, en zelfs maar eentje bij stemmingen over gewestmaterie. Dat houdt grote risico’s in.

Alles zou nog openliggen. De keuze is nog niet gemaakt, bevestigen bronnen rond de gesprekken. Maar het is stilaan money time. Dat bewijst ook het feit dat sp.a-voorzitter John Crombez vanavond de chefs van de partijafdelingen samenroept. Dat gebeurt enkel voor cruciale beslissingen, zoals de invoering van het cumulverbod in 2016. Crombez legt de partijverantwoordelijken vanavond een potentiële Vlaamse regeringsdeelname voor.

Veto sp.a verdwenen

Bij het partijkader leefde kort na de verkiezingsdreun op 26 mei nog grote weer-stand tegen regeren met de N-VA. Het heeft geholpen dat De Wever op 2 juli de pauzeknop van de gesprekken heeft ingedrukt. Hij kocht daarmee tijd om de sp.a haar wonden te laten likken en de geesten te doen rijpen. Daardoor klinkt het veto nu al veel minder uitgesproken.

‘Niet dat we in de armen van De Wever gaan springen. De lat ligt heel erg hoog’, luidt het. ‘De overweging is ook dat de sp.a de logische partner is voor een federale coalitie, onder welke vorm dan ook. Met die vaststelling zou het dom zijn onze ruiten in te gooien door Vlaams ons veto te stellen.’

Federale impact

De federale gesprekken spelen ook mee in de Vlaamse afvalrace. Daarbij zou federaal informateur Johan Vande Lanotte (sp.a), die dicht bij Crombez staat, achter de schermen zijn rol spelen. De overweging is dat Crombez en de sp.a het breekijzer kunnen zijn om federaal een paars-gele regering op de been te brengen.

Voor de PS zou het dan iets gemakkelijker zijn in een coalitie met de N-VA te stappen. Dat brengt het doemscenario terug voor CD&V, dat sinds 26 mei met de daver op het lijf rondloopt wegens de vrees in Vlaanderen te worden buitengeduwd. Dat versterkt De Wevers onderhandelingspositie.