'Cultuursector mag alternatieve begroting voorstellen'

Minister-president Jan Jambon (N-VA) vraagt aan de cultuursector om een alternatief voorstel te doen voor de verdeling van de subsidies aan de sector. Dat deed hij in de commissie Cultuur in het Vlaams Parlement.

Hoewel Jambon de besparingen niet terugdraait ondanks de zware kritiek, laat hij wel een opening toe. 'Ik wil een uitnodiging richten aan de cultuursector zelf', zegt Jambon. 'Wanneer men binnen de cultuursector overeenkomt, en een betere verdeling kan vinden binnen de budgetdoelstelling die we voor ogen hebben, waar er consensus over is, ben ik bereid om in debat te gaan, en een alternatief budget te bekijken.' Daarnaast stelt hij dat als er in de toekomst budgettaire ruimte vrijkomt, deze prioritair zal worden toegekend aan de projectsubsidies.