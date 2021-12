Cultuursector verzet zich juridisch tegen sluiting

De culturele wereld is bij de Raad van State in beroep gegaan tegen de politieke beslissing om alle indoorevents tot nader order te sluiten.

De cultuursector verzet zich hevig tegen de beslissing die de federale en regionale topministers in een Overlegcomité namen om theaters, concertzalen en bioscopen te sluiten. Duizenden cultuurprofessionals en sympathisanten betoogden zondag in Brussel tegen de coronaregels voor hun sector. Ze vinden dat ze perfect veilig handelen met mondkapjes, ventilatie en voldoende afstand in zalen met een verminderde capaciteit.