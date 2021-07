Daling Fluvius-dividend raakt gemeenten

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) klaagt aan dat minder dividend van Fluvius naar de gemeenten zal vloeien. Maar het proberen op peil houden van de dividendenstroom zou de energiefactuur doen oplopen.

De Vlaamse steden en gemeenten zullen de komende jaren op minder energiedividenden kunnen rekenen. Die dividenden zouden meer dan halveren van 233 miljoen euro naar 110 miljoen per jaar. De VVSG spreekt van een 'zware klap'. 'Het is vandaag nog niet duidelijk hoe de Vlaamse gemeenten dit gaan opvangen: investeringen schrappen of uitstellen, dienstverlening beperken of belastingen verhogen', stelt de koepel van de lokale besturen.

De daling van de energiedividenden heeft volgens de VVSG te maken met de nieuwe tariefmethodologie van de energieregulator VREG, waardoor de nettarieven dalen. 'Dat kan omdat de VREG uitgaat van forse efficiëntiewinsten bij Fluvius ten gevolge van de fusie tussen Eandis en Infrax.' Het gevolg is wel dat Fluvius, dat in Vlaanderen het distributienet uitbaat voor elektriciteit en aardgas, minder inkomsten kan genereren uit de exploitatie van het net, wat een impact heeft op de dividenden.

Geen misbruik

Het gaat om twee beslissingen die de Vlaamse energieregulator VREG in augustus 2020 nam, met een grote impact op Fluvius. De VREG moet erop toezien dat Fluvius geen misbruik maakt van zijn monopoliepositie en geen te hoge tarieven aanrekent of te hoge dividenden uitkeert. Daarom legde de VREG een 'maximaal toegelaten inkomen' vast, wat er in de praktijk op neerkomt dat er minder dividenden voor de aandeelhouders zijn. Ook is een nieuwe tariefmethodologie vastgelegd, waarbij de VREG zegt dat Fluvius de toegestane kosten op een andere manier moet doorrekenen.

De gemeenten zullen hogere belastingen moeten innen of besparen op de uitgaven, willen ze hun inkomsten op peil houden.

Het gevolg van die beslissingen is dat de huidige dividendenstroom van 233 miljoen euro per jaar onhoudbaar wordt. Volgens Fluvius zullen de gemeentelijke dividenden vanaf 2022 zakken naar zo'n 150 miljoen euro per jaar. Vanaf het boekjaar 2025 zou nog maar 110 miljoen overblijven, wat neerkomt op meer dan een halvering. Dat brengt de gemeenten in financiële problemen, meent de VVSG.