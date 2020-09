Dalle bijt van zich af na kritiek op ‘illegale’ VRT-contracten

De Vlaamse minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) wil de regels over het uitzenden van Vlaamse tv-series op streamingplatformen verduidelijken. Dat zegt hij na kritiek van het sp.a-parlementslid Katia Segers.

Segers had zware kritiek geuit op de samenwerking van de VRT met Streamz, het commerciële streamingplatform van DPG Media en Telenet. Met name de beslissing van de VRT om zijn nieuwe reeks ‘Black-Out’ eerst aan te bieden op Streamz noemde ze ‘ontransparant en onwettig’.

Volgens Segers verbiedt het Vlaamse mediadecreet dat programma’s die gemaakt werden door Vlaamse zenders in coproductie met een ‘niet-lineaire speler’ eerst op een streamingplatform worden uitgezonden. De reeks Black-Out werd mee gefinancierd door Telenet en valt volgens haar onder dat verbod.

Verwarring zaaien

Dalle beet donderdag in de Commissie Media van het parlement fel van zich af. Hij verweet Segers dat ze ‘doelbewust verwarring zaait’ en ‘oppositie voert tegen de mediabedrijven op een ogenblik dat we moeten inzetten op samenwerking.’

De minister preciseerde dat de discussie niet gaat over het mediadecreet zelf, maar over een uitvoeringsbesluit dat dateert uit 2014. ‘Toen zag het medialandschap er fundamenteel anders uit dan vandaag.’

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) staat wel op het standpunt dat series die in coproductie gemaakt werden eerst op het open net moeten worden uitgezonden, en heeft daarvoor al eerder enkele omroepen beboet. Maar dat standpunt vechten de Vlaamse omroepen aan voor de Raad van State.

Inkomsten genereren

Dalle sluit zich aan bij de omroepen en zegt dat het besluit van 2014 ‘herbekeken’ wordt. ‘Willen we in de toekomst nog kwaliteitsvolle fictie hebben van eigen bodem, dan is het noodzakelijk dat extra inkomsten worden gegenereerd’, zegt hij.