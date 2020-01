Dalle verweert zich tegen kritiek doofpotoperatie VRT

Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) verdedigt de beslissing van de Vlaamse regering om VRT-CEO Paul Lembrechts te ontslaan. Dat kon volgens hem zonder inzage in het verslag van de bemiddelaar in het conflict bij de openbare omroep.

In de oorlog aan de VRT-top kwam Dalle in het vizier. De Vlaamse regering bleek CEO Paul Lembrechts te hebben ontslagen zonder dat de minister het bemiddelingsrapport van de hr-adviseur Fabiaan Van Vrekhem had ingekeken.

De oppositie spreekt van een politieke afrekening, de vakbonden noemen het een doofpotoperatie. Dat laatste vloeit voort uit de weigering van de Vlaamse regering het rapport publiek te maken. Luc Van den Brande (CD&V), de voorzitter van de VRT, heeft een kopie van het verslag, dat hij mondeling toelichtte aan de raad van bestuur.

Onhoudbaar

Ik heb het bemiddelingsrapport zelfs niet opgevraagd. Benjamin Dalle (CD&V) Minister van Media

Dalle noemt het rapport irrelevant voor de beslissing over Lembrechts. 'Ik heb het rapport zelfs niet opgevraagd.' De positie van Lembrechts was volgens Dalle onhoudbaar, omdat hij herhaaldelijk niet is gevolgd door zijn raad van bestuur. Die weigerde in november en december twee keer in te gaan op de eis van Lembrechts om Peter Claes, de directeur productie, te ontslaan.

De mediaminister vergelijkt het met de privéscector, waar het ook over en uit is voor een CEO bij zo'n vertrouwensbreuk. Dalle gaf aan dat de regering daarom niet anders kon dan Lembrechts te ontslaan. 'Toen bleek dat er geen enkele mogelijkheid meer was om het vertrouwen in het directiecomité te herstellen moest de regering ingrijpen.'

'Rapport niet publiek'

Het rapport is interne keuken en hoort niet thuis in het publieke debat. Benjamin Dalle (CD&V) Minister van Media

De rol van de regering beperkt zich volgens Dalle tot de functie van CEO. 'De positie van Claes is geen beslissing van de Vlaamse regering', zegt Dalle. 'Die beslist over de CEO en de raad van bestuur over de directieleden. Dat is een gevolg van de depolitisering van de VRT in de jaren 90.'

Het is volgens de minister aan de interim-CEO Leo Hellemans om voorstellen te doen over de inhoudelijke invulling van het directiecomité, en over Claes, die sinds eind december op non-actief staat.