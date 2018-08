De Backer: 'voorlopig geen eiland voor Knokke'

Federaal staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) benadrukt dat er voorlopig geen kunstmatig eiland komt voor de kust van Knokke. Hij krijgt meteen felicitaties van de Knokse burgemeester Leopold Lippens.

Lippens ging de voorbije maanden zwaar te keer tegen de eilandplannen. 'Knokke dreigt aan een kanaal te liggen en niet aan een bruisende zee', fulmineerde hij eind juni. De campagne van de burgemeester en de lobby van Knokke-Heist tegen het kunstmatig eiland lijkt alvast een eerste resultaat te hebben opgeleverd. De Staatssecretaris voor de Noordzee uit zich als een alles behalve voorstander van het project. Die denkpiste had hij nochtans, samen met Ben Weyts, in 2016 gelanceerd.

Hoewel er geen enkel nieuw feit is in de lange procedure die het project heeft af te leggen, kwam De Backer dinsdag onverwacht met een persbericht en een persconferentie. De staatssecretaris laat verstaan dat zo'n testeiland voor Knokke voor hem allesbehalve de eerste keuze is. Hij zet in de verf dat niet hij er voor verantwoordelijk is, maar Vlaanderen en Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (NV-A).

De Backer is verantwoordelijk voor het marien plan aan de kust. Weyts is verantwoordelijk voor de kustverdediging. De inzet gaat wel om veel meer dan alleen meer dan de charme van Knokke. Zowel het marien plan als een betere kustverdediging zijn van groot belang.

Waarover gaat het?

Het Belgische deel van de Noordzee is een van de drukst gebruikte mariene gebieden ter wereld. Onder andere groene energie opwekken, zandwinning, scheepvaart, visserij, aquacultuur, defensie, natuurbehoud en wetenschappelijk onderzoek zijn dagelijkse activiteiten in een gebied dat slechts 0,5 procent van de hele Noordzee beslaat. Het is dringen op een stukje van de Noordzee.

Om al die activiteiten probleemloos te laten samengaan is het nodig duidelijke afspraken te maken tussen de gebruikers van de Noordzee. Dat gebeurt in het maritiem ruimtelijk plan (MRP), waarvoor de federale staatsecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer verantwoordelijk is.



Omdat de wereld snel verandert, wordt het MRP om de zes jaar herzien. De Backer heeft het ontwerp-MRP opgesteld voor de periode 2020-2026. De regering heeft het in april goedgekeurd.

Er komt in het nieuw plan op de eerste plaats extra ruimte voor windmolenparken. En dan is er het testeiland voor kustverdediging. Als het werkt voor Knokke, kan het worden uitgebreid. Voorts voorziet het nieuwe MRP in industriële en commerciële zones voor onder meer de aquacultuur (mosselen, oesters) en de zeewierkweek.

Sinds 29 juli kan iedereen het ontwerp en het milieueffectenrapport raadplegen op www.consult-leefmilieu.be. Op 9 juli werd een publieke overlegvergadering over het plan georganiseerd in Brussel. De Backer heeft het zelf toegelicht.

Hoe zit het met het proefeiland?

Het proefeiland voor de kust van Knokke-Heist, waarmee de Vlaamse regering wil onderzoeken of een kunstmatig eiland de badstad beter kan beschermen tegen zware stormen, is vandaag nog maar enkel ter studie.

Hoewel Noordzee en het marien ruimtelijk plan federale bevoegdheden zijn, is Vlaanderen exclusief bevoegd voor kustverdediging. Staatssecretaris De Backer heeft op vraag van de Vlaamse regering een zone voor een testeiland opgenomen in het MRP.

De effectieve bouw van een dergelijk testeiland werd door hem tegelijkertijd onderworpen aan een reeks strenge voorwaarden:

• zo moet wetenschappelijk aangetoond worden dat die plaats wel degelijk de beste plaats is om een testeiland te bouwen

• moeten alle mogelijke alternatieven onderzocht en tegen elkaar afgewogen

• mag er geen negatieve impact zijn op milieu

• moet een risicoanalyse opgemaakt worden ten aanzien van de munitiestortplaats 'Paardenmarkt'

• en moet de site in zijn oorspronkelijk staat hersteld worden indien de baten niet opwegen tegen de impact op het milieu of ander ruimtegebruik.

Wat is er nieuw sinds de aankondiging van juli?

Eigenlijk niets. De voorwaarden waren toen bij de voorstellling van het ontwerp een goede maand geleden niet vervuld. Het zou onwaarschijnlijk zijn dat noch Weyts, noch De Backer op een paar weken tijd, en dan nog in de vakantie, tot conclusies ten gronde zou kunnen komen over al die voorwaarden.

Wat wel nieuw is, is het georganiseerde lobbywerk tegen het idee van een eiland. De eerste dag dat het marien plan kon worden geraadpleegd heeft burgemeester Lippens meteen duidelijk gemaakt dat hij er tegen was. 'Knokke zou al zijn charme verliezen', verklaarde Leopold Lippens (Gemeentebelangen) toen aan De Tijd.

De plannen van een eiland zijn volgens Lippens ingegeven door economische redenen, met name de haven van Zeebrugge. 'We draaien met Knokke een omzet van 700 miljoen euro, een flink pak meer dan de haven van Zeebrugge, en de toegevoegde waarde voor de staatskas ligt ook een pak hoger. Wij hebben iets en daar mag een proefeiland niet aan raken'.

Vorige week ging de burgemeeester van Knokke nog een stap verder. Hij maakte bekend dat hij een gespecialiseerd advocatenkantoor de opdracht had gegeven de bouw van het proefeiland tegen te houden.

Bovendien komen de gemeenteraadsverkiezingen er aan. Het lijkt erop dat De Backer wenst dat die storm zo vlug mogelijk gaat liggen om een deel van zijn achterban niet voor het hoofd te stoten.

Dat hij de hete aardappel met alle plezier doodspeelt aan de Vlaamse regering en Ben Weyts er graag afstand van neemt, blijkt uit zijn zomers persbericht.

'Tussen de wens om een testeiland te bouwen en bouw zelf, liggen nog heel wat wettelijke en praktische bezwaren. Ook Vlaanderen heeft dit ondertussen ingezien en is gestart met het Complex Project Kustvisie. Mijn beleidscel volgt dit project nauwgezet op, om erop toe te zien dat de Noordzee geen speelplein wordt waar wilde ideeën zomaar ten uitvoer worden gelegd. Het is nu aan Vlaanderen, en (minister van Openbare Werken) Ben Weyts, om aan te tonen dat een eiland op deze plek de énige manier is om het charmante Knokke te beschermen'.

Hoe reageert Lippens?