De Balans | Jan Vermeulen (burgemeester Deinze)

In het Oost-Vlaamse Deinze wilde CD&V-burgemeester Jan Vermeulen (50) mondmaskers in winkels verplichten. Maar minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem stak daar een stokje voor. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Ons gezin, met een tweeling die zopas afscheid nam van de lagere school. Doordat we er jaren op moesten wachten, beleven we het ouderschap bewuster. Materieel is dat de fiets. Ik ben wielertoerist en heb er een viertal. Toen ik in 2012 burgemeester werd, ontdekte ik de fiets ook op een nieuwe manier. Deinze kampte met een mobiliteitsprobleem. Ik pik makkelijk dingen op voor ze een trend worden en door bezoeken aan het buitenland ging ik me inwerken in fietsbeleid. Intussen hebben we 125 deelfietsen. Destijds was bijna geen enkele burgemeester ermee bezig, nu hebben zowat alle steden zo’n beleid. Oplossingen zijn soms eenvoudig.’



Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Mijn ouders hebben een leven lang gewerkt opdat hun kinderen dat minder hard moesten doen: de klassieke middenstandsdroom. Ze hadden café De Klok, waar we ook woonden. Het was een soort cultureel centrum. Voor mij was dat fantastisch. Dat ik er publiek bezit was, nam ik erbij. Daar ben ik al een beetje burgemeester geworden. Er kwamen veel politici, ook grote namen zoals André Denys, Wilfried Martens en Guy Verhofstadt. Denys overtuigde me in de politiek te gaan, al werd het niet zijn partij. Bij CD&V sprak het etiket ‘volkspartij’ me aan, iets wat ik vandaag wat mis. Mijn voorganger Jacques De Ruyck liet me een jaar voor de verkiezingen burgemeester worden, waardoor ik in polepositie vertrok. Voorts staat elke drukbezette burgemeester in het krijt bij zijn partner.’

In wie investeert u?

‘In kinderen. Een kind is gelukkig als het zich kan voortbewegen op wieltjes. Als je je stad inricht voor kleine wieltjes, is die goed voor kinderen en senioren, en bijgevolg voor iedereen. Ik ben niet bezig met de volgende verkiezingen, wel met de inwoners. Zij zien de finaliteit van een beleid soms niet, zoals wanneer je minder plaats geeft aan de auto. Maar ik hoef niet de populairste te zijn, wel de beste burgemeester. In mijn eigen kinderen kan ik minder investeren dan ik wil, maar ik ben zeker geen afwezige vader. Ik doe meer dan de gemiddelde politicus.’

Gaat u soms in het rood?

‘Ja. Een paar keer zat ik op het randje van de burn-out. Jaren geleden kocht de stad een stuk grond langs de Leie, om de site te beschermen. De graaf die de grond beheerde, maakte nadien nog gebruik van een kapvergunning die op een vreemde manier was goedgekeurd, zonder dat ik het besefte en tegen mijn wil. Ik kreeg het hele college en de bevolking over me heen. Dat heeft er ingehakt. Als burgemeester moet je mensen soms kwaad laten zijn. Maar soms moet je anderen de kop laten nemen, anders hou je het niet vol.’

Wie zijn uw raadgevers?

‘Terwijl ik meefiets met de stroom, sla ik vaak een praatje met scholieren of mensen die gaan werken. Van hen leer ik veel. Er zijn vrienden bij wie ik altijd terechtkan. En we hebben een hecht college. Dat geeft energie. Natuurlijk spelen ook bij ons de lelijke kantjes van de gemeentepolitiek. Daar moet je doorheen kijken.

Schrijft u soms mensen af?

‘Het ligt niet in mijn aard, maar ik kan helaas niet nee antwoorden. Toch denk ik dat het veeleer omgekeerd is. Ik ben burgemeester voor iedereen. Vorige week kwam ik een van mijn grootste criticasters tegen op de fiets. Dat was genieten. Als burgemeester mag je niemand definitief de rug toekeren. Je moet kunnen terugkeren.’

Staat er winst op uw balans?

‘Zeker. We hebben een kunstacademie, een theater en een stadhuis gebouwd, en de fusie met Nevele uitgevoerd. Dat de mensen nu massaal fietsen, zie ik als een dankuwel. De fiets maakt Deinze socialer, gezonder en welvarender. Een fietser spendeert meer dan een autorijder: hij moet vaker winkelen en rijdt niet naar Gent of Kortrijk. Veel handelaars beseffen dat nog niet.’

Wat wilt u nog realiseren in het leven?

‘Ik droom ervan Groene Leeuw nieuw leven in te blazen. Dat was een fietsmerk uit Deinze dat alles heeft gewonnen, behalve de Tour. Ik heb er de rechten van verworven. Als we terugkomen, is het om in 2026 de Tour te winnen, 100 jaar na Deinzenaar Lucien Buysse.’