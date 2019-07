De Crem legt open zenuw bij CD&V bloot

Met zijn uithaal naar de christelijke zuil heeft Pieter De Crem een open zenuw geraakt bij CD&V. De partijtop wil niet reageren. Het is wachten op de evaluatie van de ‘twaalf apostelen’.

In de entourage van Pieter De Crem luidt het dat er ‘ongelofelijk veel positieve reacties’ zijn gekomen, nadat de ontslagnemende minister van Binnenlandse Zaken zondag in 'VTM Nieuws' had uitgehaald naar zijn partij. ‘Er is een grondige koerswijziging nodig, want CD&V heeft de afgelopen legislatuur qua normen en waarden een softgroene koers gevaren en sociaal-economisch zelfs een syndicale koers’, klonk het onverbloemd.

De Crem, die tot de rechtervleugel van CD&V hoort, vindt dat de partij de banden met de christelijke zuil het best doorknipt, met name met de christelijke arbeidersbeweging Beweging.net (het voormalige ACW) en met de christelijke vakbond ACV. Volgens De Crem kan het niet dat ACV-voorman Marc Leemans wel invloed wil in de partij, maar in de aanloop naar 26 mei tegen CD&V campagne gevoerd heeft. De Crem zei dat Leemans zelfs opriep niet voor CD&V te stemmen.

Geen mobilisatie

Eerder plaatste ook oud-premier Yves Leterme (CD&V) al vraagtekens bij de historische banden tussen CD&V en de christelijke arbeidersbeweging, waartoe hij zelf altijd heeft behoord, net als het partijboegbeeld Hilde Crevits. In 'De afspraak' wees Leterme erop dat Beweging.net een vinger in de pap wil houden bij CD&V en bij de lijstvorming, ‘maar dan totaal niet meer oproept voor die kandidaten te stemmen’. Volgens de West-Vlaming is de christelijke zuil ook niet meer bij machte om haar leden voor CD&V te laten stemmen. Zijn oplossing is dat CD&V meer haar eigen koers uitstippelt.

Vanuit Jong CD&V komt dan weer de kritiek dat de partijtop te wollig is geweest in de campagne, en ook bij het uitzetten van de algemene partijlijn. Ook Eric Van Rompuy wees er in een afscheidsinterview in De Tijd op dat de partij er niet meer zal komen met enerzijds-anderzijds, maar duidelijke standpunten moet innemen. Van Vlaams minister Koen Van den Heuvel is ook geweten dat hij vindt dat de partij veel meer moet durven te zeggen waar het op staat.

Twaalf apostelen

De partijtop zwijgt evenwel in alle talen. Voorzitter Wouter Beke wacht op de evaluatie van de werkgroep, de zogenaamde ‘twaalf apostelen’, die geïnstalleerd is om de verkiezingsnederlaag te analyseren. Zolang dat werk bezig is, wil ook niemand uit die werkgroep commentaar geven. Crevits hult zich evenzeer in stilzwijgen, al gaf ze na 23 mei een signaal door afwezig te blijven op de festiviteiten van rerum novarum, de feestdag van de christelijke zuil.

De CD&V-top lijkt nu te focussen op de coalitievorming. In tegenstelling tot bij de sp.a verkiest bij CD&V bijna niemand een oppositiekuur. Het wordt veeleer als een must gezien dat de partij er weer bij is in de Vlaamse regering. Dat moet de partij bijeenhouden. In federale avonturen zonder de N-VA wil CD&V zich hoe dan ook niet storten. Dat zou de interne verdeeldheid alleen maar versterken. Vandaar ook dat De Crem nog eens duidelijk maakte dat CD&V niet meedoet aan paars-groene avonturen.

Voorzitterschap