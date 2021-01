De Lijn haakt af voor belbus

Te duur, te flou

Maar De Lijn haakt nu toch af. De overheidsopdracht die Vlaanderen heeft uitgeschreven, is te duur, te flou en te complex. 'We zijn van oordeel dat de risico's gelinkt aan het bestek te hoog zijn', zegt Ann Schoubs, de nieuwe directeur-generaal .

De scope van het project is onvoldoende duidelijk, de timing is zeer strak en de boetes die opgelegd kunnen worden zijn erg hoog

In een bericht aan het personeel gaat de directie nog wat dieper in op de problemen: 'De scope van het project is onvoldoende duidelijk, de timing is zeer strak en de boetes die opgelegd kunnen worden zijn erg hoog. Bovendien moeten belangrijke zaken die een significante impact kunnen hebben op de offerteprijs nog uitgeklaard worden na de gunning van het project.'