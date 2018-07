De Lijn mag tot 2030 bussen en trams uitbaten

De Vlaamse regering geeft De Lijn een toekomstperspectief tot 2030. Maar dan moet het bedrijf tegen 2020 wel een benchmark met de privésector doorstaan.

Tegen 2020 moet de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn een benchmark met de privésector doorstaan. Dat moet volgens de Europese liberaliseringsregels.

Als De Lijn die test doorstaat - lees: als het bedrijf dan even concurrentieel is als een privéfirma - mag het tot 2030 als 'interne operator' de bussen en trams in Vlaanderen uitbaten. Dat bevestigt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) aan De Tijd. Na vijf jaar komt er een tussentijdse evaluatie.

Basismobiliteit

De beslissing kwam er onder druk van CD&V en de vakbonden. Die zijn de eindeloze besparingen bij De Lijn beu en wilden een duidelijk toekomstperspectief van de regering.

De beslissing van Weyts past in de lopende hertekening van het openbaarvervoerbeleid in Vlaanderen. De tijd van de 'basismobiliteit', waarbij iedere Vlaming op enkele honderden meters van zijn deur een bus- of tramhalte had, is voorbij. In de plaats komt het concept basisbereikbaarheid. Van een "blinde aanbodpolitiek" naar een meer vraaggestuurd systeem met een bepalende rol voor de lokale besturen, is de filosofie van Weyts.

Lagen

Concreet wordt het aanbod van De Lijn opgedeeld in drie lagen. De eerste laag is het 'kernnet': de voorstedelijke en interstedelijke verbindingen, die de grootste attractiepolen met elkaar linken. De tweede laag bestaat uit het aanvullende net, dat aantakt op het kernnet en bijvoorbeeld verbindingen maakt met buitenwijken en kleinere kernen.

De derde laag bestaat uit vervoer op maat, zeg maar de invulling van de 'last mile'. Het gaat dan om lokale of private initiatieven die inspelen op een heel particuliere nood (zoals belbussen, de pendeldienst van een bedrijf of het busje van een rusthuis).

Benchmark

Verder wordt Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio's. Bedoeling is dat de lokale besturen daar samen met onder meer De Lijn en de NMBS beslissen welk aanbod er nodig is per regio.

De geplande vervoerregioraden zullen zelf de regie krijgen over het vervoer op maat. Wat het aanvullend net betreft, zullen zij het aanbod mee uittekenen en voor het kernnet zullen zij advies verlenen. Daar blijft De Lijn wel bewaken dat die verbindingen de grenzen van de vervoerregio's overstijgen.