De Lijn veilt tweedehandsbussen vanaf 450 euro

De 30 passagiersbussen moeten de deur uit via online veilinghuis Moyersoen.

Enkel de gele toestellen voor ticketontwaarding zijn gedemonteerd. Bieders moeten wel de logo's van De Lijn van de bus halen indien ze de openbare weg op willen met het voertuig. De Lijn verkoopt de dertig passagiersbussen in een lot, waarop tot 25 februari geboden kan worden.

'Als ze met een echte lijnbus willen rijden, dan mogen ze altijd voor ons komen werken', knipoogt woordvoerder Tom Van de Vreken van De Lijn. Toch lijkt het niet waarschijnlijk dat de bussen in Vlaanderen nog zullen opduiken. De voertuigen rijden op een Euro 2-motor die niet voldoet aan de moderne uitstootnormen. In Antwerpen mogen ze de lage-emissiezone niet meer inrijden en ook in Gent wordt binnenkort zo'n verbod ingesteld.