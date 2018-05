De Lijn wordt ieder jaar een beetje minder gratis

Wie vorig jaar in Vlaanderen de bus of de tram nam, betaalde gemiddeld 21 procent van de kosten voor die rit. Dat is een record voor de Vlaamse vervoersmaatschappij.

Beetje bij beetje rijdt De Lijn weg van de gratis-filosofie die ze begin jaren 2000 huldigde. Terwijl de reizigers in 2011 via slechts 15,4 procent van de kosten van hun rit zelf betaalden, is dat vorig jaar opgelopen tot 21 procent, blijkt uit cijfers van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). In absolute cijfers gaat het om 191 miljoen euro, of 4 procent meer dan in 2016.

Ook wie zelf vindt dat hij gratis mag rijden, komt daar almaar minder vaak mee weg. De Lijn controleerde vorig jaar 2,6 miljoen reizigers, wat er 200.000 meer waren dan in 2016. Dat deed de opbrengst van de boetes voor zwartrijden stijgen van 3,3 naar 4,8 miljoen, al zitten in dat bedrag ook de boetes voor overlast en geparkeerde auto’s die bushaltes blokkeren.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Dat De Lijn exact weet hoeveel passagiers vorig jaar betaalden voor hun ritten, betekent overigens nog altijd niet dat ze ook weet hoeveel passagiers de bus of de tram namen. Na 27 jaar gooide ze de telmethode om die passagiers in kaart te brengen overboord, omdat die te sterk steunde op optimistische veronderstellingen. Zo ging De Lijn ervan uit dat stedelingen met een abonnement 90 ritten per maand maakten en wie op het platteland woont 52 ritten. Vanaf deze zomer start een nieuwe telling die dichter bij de realiteit moet liggen. Ze is gebaseerd op de data van de digitale Mobib-kaarten.

In afwachting is het tasten in het duister, al werd wel onderzocht hoeveel Vlamingen per jaar minstens één keer de bus of de tram nemen. Volgens minister Weyts is die groep gegroeid van 53 procent in 2015 naar 58 procent vorig jaar. De stijging laat zich zien in heel Vlaanderen, maar vooral in Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen.

Investeringen

Dat De Lijn volgens de steekproeven meer mensen bereikt en dat die ook meer betalen dan vroeger, betekent niet dat het bedrijf overal financieel blaakt van gezondheid. In 2017 leed de Vlaamse vervoersmaatschappij een bedrijfsverlies van 92 miljoen euro, wat drie keer zoveel is als een jaar eerder.

De schulden stegen met een vijfde tot 779 miljoen euro, al staat daar nog altijd een eigen vermogen tegenover dat twee keer zo groot is. Weyts benadrukt dat De Lijn volop investeert. Vorig jaar gingen 191 nieuwe bussen de baan op, wat betekent dat 8 procent van de vloot werd hernieuwd. Daarnaast werden 26 nieuwe trams in gebruik genomen, wat overeenstemt met 6 procent van de vloot.

Die vernieuwing laat zich ook op de balans zien. De waarde van het rollend materiaal was eind 2017 met een kwart gestegen tot 440 miljoen euro.

Ook dit jaar wordt verder geïnvesteerd. In 2018 worden 121 nieuwe bussen, acht trams en vier trambussen verwacht. Bovendien zijn 120 hybride en zeven elektrische bussen besteld. Dat moet De Lijn helpen haar ambitie te halen om tegen 2025 in de Vlaamse steden alleen nog te rijden met voertuigen die minstens gedeeltelijk elektrisch rijden.