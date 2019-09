‘Een moderne politieke communicator’, de Stevaert van Instagram. Het zijn maar enkele mogelijke typeringen van Conner Rousseau (26), de vermoedelijke nieuwe voorzitter van de sp.a. Volstaat dat om rood te redden? ‘Het zijn geen tijden voor normale antwoorden.’

Het Vlaams Belang heeft de verkiezingen mee gewonnen door voluit op sociale media in te zetten. Over die analyse bestaat geen discussie meer. Het ironische is dat Tom Van Grieken en co. daarvoor niet alleen de mosterd haalden bij Donald Trump of de Europese identitaire beweging, maar ook bij de sp.a. Met name de korte Facebook-filmpjes waarin sp.a-voorzitter John Crombez rechtstaand voor een zogenaamde ‘bluekey’ een standpunt in de markt zet, vond Van Grieken zo goed dat hij hetzelfde begon te doen.

Het Vlaams Belang keek de Facebook-filmpjes van de sp.a-voorzitter af. De bedenker van die filmpjes? Conner Rousseau.

Het brein achter de socialemediastrategie van de socialisten? Conner Rousseau, de 26-jarige Oost-Vlaming die al enkele maanden als een raket omhoogschiet. In 2015 werd hij als werkstudent binnengehaald door Crombez om de communicatiecel van de partij te versterken, in 2019 werd hij verkozen tot zowel lijsttrekker als fractieleider in het Vlaams Parlement en sinds gisteren is hij kandidaat om de partij te leiden.

Een posterboy ook die zo gladjes communiceert met zijn Instagram-‘matekes’ dat hij intern en extern de nodige hoon oproept. ‘Veel marketing, weinig inhoud’, luidt de kritiek. Socialisten die hem van dichtbij meemaakten, spreken dat tegen. ‘Hij pikt enorm snel dingen op en durft gewaagde standpunten in te nemen. In een van zijn eerste opiniestukken stelde hij de vraag of ouders met meerdere geplaatste kinderen nog kinderen moeten kunnen krijgen. Weinig sp.a’ers die het aandurven zoiets aan te snijden’, zegt een ex-collega.

Dat hij de zoon is van Christel Geerts, een gewezen burgemeester van Sint-Niklaas, staat los van zijn opgang in de partij. ‘Alles wat Conner naar zich toetrekt, zet hij in beweging’, zegt een sp.a’er die in het begin niet echt overtuigd was van het hyperambitieuze ‘bleuke’. ‘

Tomorrowland van de politiek

Hij was de man achter de verkiezingscongresreeks Go Left. Waar onze congressen vroeger eerder academische zittingen waren, was dit een soort Tomorrowland van de politiek. Het gaf een enorme energie en finaal is er ook niemand die betwist dat de sp.a echt een goeie campagne heeft gedraaid. Dat was mee de verdienste van Conner. Hij is een professionele politieke communicator van de 21ste eeuw. Hij bereikt groepen die de sp.a niet meer bereikt. Dat hij zijn Instagram-volgers aanspreekt met ‘matekes’ is zeer goed bestudeerd.’

Bio Conner Rousseau (26) is sinds kort fractieleider van de sp.a in het Vlaams Parlement. Nog voor zijn maidenspeech stelt hij zich al kandidaat om John Crombez op te volgen als partijvoorzitter. Als er geen andere tegenstanders dan de outsider Hannes De Reu meer opduiken, lijkt hij een grote kans te maken.

Rousseau is een autodidact. Van opleiding is hij fiscaal jurist, maar hij reisde naar Zweden en de VS om te leren van de communicatie van succesvolle politici. Alexandria Ocasio-Cortez, de jonge activiste die de Democratische partij in de VS door elkaar schudt en maar liefst 5,4 miljoen Twitter-volgers heeft, is een voorbeeld. ‘Om de inhoud van je boodschap over te brengen, moeten mensen ook zin krijgen om naar je te luisteren’, luidt devisie van Rousseau.

Over zijn visie op of kennis van het socialisme maken partijgenoten die hem in zijn opmars steunen zich niet zoveel zorgen. De conclusie uit postelectoraal onderzoek is dat het met die inhoud niet zo fout zit bij de sp.a. ‘Inhoudelijk staan wij dichter bij de kiezers van de PVDA en Groen dan de PVDA en Groen zelf, blijkt uit dat onderzoek. Men vindt ons alleen niet meer geloofwaardig op onze thema’s. Daar valt aan te werken.’ Op opmerkingen over zijn gebrek aan ervaring of economische onderbouw antwoordt Rousseau met een boutade. Er zijn voorzitters geweest die professor waren en ook onder hen boekte de sp.a verlies.

Cafébaas

Het doet wat denken aan Steve Stevaert, de cafébaas die heel slim de taal van het volk sprak, zich afzette tegen experts en stelde dat socialisme vooral gezellig moest zijn. Rousseau staat ook voor gezelligheid. Op de laatste fractiedag zette hij iedereen aan tot knuffelen. Maar Stevaert was ook de man die ‘het gat in de haag niet groter wou maken’, en dus zweeg over de migratieproblemen.

Die fout wil Rousseau net niet maken, benadrukt hij. ‘Een van dé problemen van de sp.a is dat we in een kramp schieten als het woord ‘migratie’ valt. We hebben daar nochtans een heel duidelijk standpunt over.’ Aan nieuwkomers mag gerust wat worden gevraagd. ‘De taal niet spreken, niet werken en toch een uitkering trekken, dat gaat niet meer’, zei hij deze zomer in De Zondag.

Meteen werd duidelijk dat het thema ultragevoelig blijft. ‘Ik stel vast dat sommige partijgenoten rechts napraten’, schreef de Leuvense burgemeester Mohammed Ridouani op Facebook. Of Rousseau in staat is scherpte met eensgezindheid te verzoenen, moet nog blijken. Hij denkt dat te kunnen realiseren door standpunten van onderuit te laten komen en de leden maandelijks te laten stemmen over voorstellen.

Dat een vertrouweling van hem zich in de strijd om het voorzitterschap gooit, doet vermoeden dat Crombez niet meer voor een tweede termijn gaat. En dat Rousseau dus ook veel kans maakt om het te halen. Maar komen daar geen ongevallen van, een 26-jarige die moet onderhandelen met routiniers als Bart De Wever (N-VA) en die straks waarschijnlijk moet beslissen over regeren of oppositie voeren?