‘De VRT is de winnaar’...

De VRT komt als onverwachte winnaar uit de onderhandelingen over een nieuwe beheersovereenkomst. Zo luidt zowel bij mediaspecialisten, commerciële spelers als omroepmedewerkers de analyse. ‘De N-VA heeft de strijdbijl begraven.’

‘Deze beheersovereenkomst is eerst en vooral duidelijk versterkend voor de VRT. Ze bevat een verbrede opdracht, de expliciete vraag om zich digitaal te ontwikkelen en ze kent VRT ruimschoots de middelen toe om die opdracht waar te maken. Of deze beheersovereenkomst versterkend zal zijn voor de gehele Vlaamse mediasector, zal afhangen van de uitvoering ervan.’

Zo luidde donderdagavond de eerder zuinige reactie van de vijf commerciële Vlaamse mediaspelers DPG, Mediahuis, SBS, Mediafin en Roularta op het nieuws dat de Vlaamse regering en de openbare omroep een vijfjarige nieuwe deal hebben gesloten. ‘Een aantal spelregels en beperkingen rond digitaal aanbod, technologische innovatie en commerciële inkomsten hadden duidelijker moeten worden afgesproken’, vinden ze.

Voor de VRT-nieuwssite bijvoorbeeld, waar gratis longreads al jaren een doorn in het oog zijn van de krantenmakers, wordt voor het eerst wel een percentage gezet op de content die audiovisueel moet zijn: 55 procent volgend jaar, 65 procent in 2025. Maar lange lappen tekst blijven toegelaten. ‘We gaan niet als een keizer-koster leestekentjes tellen’, verklaarde Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V).

Ook de gratis streamingdienst VRT.NU wordt niet vleugellam gemaakt, nu de VRT onder lichte dwang in het betalende platform Streamz is gestapt. Previews van internationale series mogen wel niet meer, maar de VRT mag nog bingewatchers bedienen door een heel seizoen van een serie online te gooien zodra de eerste aflevering op tv is uitgezonden. Volgens de VRT en de Vlaamse regering is het de evidentie zelve dat VRT.NU alle kansen krijgt. De omroep moet voluit de weg van de digitalisering inslaan en 65 procent van de Vlaamse jongeren bereiken met haar nieuwsaanbod.

De VRT is ook vrij goed uit het schandaal gekomen dat werd blootgelegd na het conflict tussen ex-CEO Paul Lembrechts en productiedirecteur Peter Claes. De VRT mag nog altijd schermgezichten wegkapen van de concurrentie, zij het dat de biedingen marktconform en kostenbewust moeten gebeuren. En er komt meer transparantie rond de lonen. Constructies waarbij verdoezeld wordt hoeveel de topvedettes van de VRT echt verdienen, kunnen niet meer. Maar de individuele bedragen van de topvedettes worden niet vrijgegeven. ‘We gaan niet naar Angelsaksische toestanden’, aldus Dalle.

Dan komt het financiële plaatje. Zoals bekend wordt de VRT door de regering-Jambon opnieuw op dieet gezet, wat ook al onder de regering-Bourgeois het geval was. De dotatie zakt volgend jaar verder van 275 naar 265 miljoen en tegen 2025 naar 258 miljoen. Tel daar de vergrijzingsfactuur en andere kosten bij en je komt tot een daling van de werkingsmiddelen met 25 miljoen de komende vijf jaar. Dat is een stevige klap voor de omroep en daar komt de Vlaamse regering niet meer op terug. Maar tegelijk is de centrumrechtse coalitie zeer gul in het toekennen van andere financiële kansen.

Zo ligt er een cheque van 16 miljoen klaar om de VRT en haar medewerkers om te turnen naar een digitale onderneming. Ook de private spelers krijgen transformatiesubsidies, maar de VRT is goed bediend, klinkt het in de sector. Daarnaast biedt de nieuwe formule om het reclameplafond te bepalen beperkingen maar ook marge om te groeien. Het reclameplafond zal niet meer volgens de gezondheidsindex stijgen, maar volgens een marktindex, die de regering samen met de VRT en de private sector zal ontwikkelen. Als de private advertentiemarkt stagneert of krimpt, wordt het VRT-budget niet geïndexeerd.

‘Dat leidt ertoe dat het marktaandeel van de VRT tegenover de private spelers niet stijgt’, stelden Dalle en VRT-CEO Frederik Delaplace donderdag tijdens de persvoorstelling van de beheersovereenkomst. Maar het biedt ook mogelijkheden om sterker te groeien dan de gezondheidsindex. En de VRT heeft dat handig aangepakt. Het plafond voor tv-advertenties wordt bevroren, maar dat is sowieso een markt die niet meer zal groeien. Door de bevriezing komt er extra marge om te groeien waar dat wel nog kan, namelijk digitaal. Dalle en Delaplace zeggen dat ze die groei willen realiseren door samen te werken met de private sector. ‘Zij zijn niet de concurrenten, wel de giganten zoals Netflix, Facebook en Google.’

Maar in de private sector weerklinkt toch enige wrevel, met name omdat het nieuwe reclameplafond vastgeklikt wordt op 77,8 miljoen. Dat is hetzelfde bedrag als in 2020, maar door de coronacrisis zijn de advertentie-inkomsten van de Vlaamse media wel maandenlang ingestort. Volgens bronnen zouden de reële inkomsten van de VRT dit jaar aanzienlijk lager uitkomen. ‘Men had van dat niveau moeten vertrekken voor het vastleggen van het nieuwe plafond. In de realiteit heeft de VRT tegenover 2020 dus een aanzienlijke groeimarge om geld uit de markt te halen, terwijl de private spelers hun verliezen tellen', aldus een bron.

Ook in de academische wereld klinkt enige verwondering over hoe goed de VRT uit het proces is gekomen. ‘Deze beheersovereenkomst is veeleisend’, zegt professor Baldwin Van Gorp van het Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven. ‘Er worden heel concrete doelstellingen gesteld rond bijvoorbeeld het versterken van de Vlaamse samenleving, cultuur en diversiteit, maar ook onpartijdigheid. En dat alles moet gebeuren met 25 miljoen euro minder middelen. Maar tegelijk spreekt er een aanzienlijke ambitie uit. De VRT blijft een heel sterke omroep, die heel veel moet doen, maar dat ook mag doen en zelf een creatieve speler mag blijven. Als burger ben ik heel blij met zo’n ambitieuze omroep, maar vanuit een marktlogica blijft de VRT marktontwrichtend.’

Vertrouwen in Delaplace

Hoe is dit dossier dan zo kunnen evolueren? Toen de regering-Jambon gevormd werd, leek het nog alsof de jarenlange kritiek van de N-VA en ook Open VLD op de omroep samengebald werd in een plan om de VRT te kortwieken. Vanuit de VRT werd zelfs gevloekt dat de beheersovereenkomst was geschreven door DPG-baas Christian Van Thillo, die nauwe contacten heeft met Bart De Wever (N-VA). Maar de teneur is gaandeweg veranderd. Daar zijn meerdere redenen voor, zeggen bronnen.

CEO Frederik Delaplace heeft zoveel vertrouwen ingeboezemd dat de Vlaamse meerderheidspartijen coulanter zijn geworden. VRT-bron

‘CEO Frederik Delaplace is een belangrijke. Na de teleurstellende ervaringen van de regering met Lembrechts is Delaplace erin geslaagd zoveel vertrouwen in te boezemen, dat de politiek zich soepel heeft opgesteld’, aldus een VRT-bron. ‘Er is echt vertrouwen dat Delaplace gaat voor samenwerking met de private sector, waar hij zelf vandaan komt’, bevestigt een regeringsbron. Een mediaspecialist uit de meerderheid wijst ook op de rol van Dalle en VRT-voorzitter Luc Van den Brande (CD&V) als waakhonden. Daarnaast haalt de N-VA ook een pak symbolen binnen, waarmee ze kan uitpakken. De beheersovereenkomst doet de VRT besparen, barst van de doelstellingen rond de Vlaamse identiteit en duwt de nieuwsdienst in een monitoring van haar onpartijdigheid. 'Die zal door de universiteit van Antwerpen gebeuren. We hebben daar vertrouwen in', sust een journalist. Ingewijden zijn het er over eens dat de toon van de N-VA over de VRT gewijzigd is.