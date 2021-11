De Vlaamse klimaatdeal: wat staat erin?

De Vlaamse regering bereikte gisteravond een akkoord over bijkomende maatregelen voor het klimaat. Die bevatten inspanningen in mobiliteit, wonen, industrie en landbouw. Wat staat concreet in het akkoord?

De Vlaamse regering heeft een waslijst maatregelen klaar om de CO 2 -uitstoot tegen 2030 met 40 procent terug te dringen. Centraal staat een versnelde vergroening van het wagenpark en het zuiniger maken van woningen.

Mobiliteit

Elektrificatie wagenpark

Vanaf 2029 worden in Vlaanderen geen nieuwe diesel-, benzine- of hybridewagens meer ingeschreven. Bij de autohandelaar zullen dus enkel nog elektrische modellen verkocht kunnen worden. Het verbod geldt niet voor de tweedehandsmarkt. Daarop mogen auto's met een verbrandingsmotor nog verkocht worden. De regering oordeelde dat een verbod op de tweedehandsmarkt niet nodig was, omdat elektrische wagens ook daar dominant zullen worden en vermoedelijk goedkoper worden dan die met een verbrandingsmotor. Tegen 2030 moeten er 100.000 semipublieke laadpunten zijn. Het gaat om laadpalen op straat, op supermarktparkings of langs de snelweg.

Lees Meer Bliksemsnelle elektrificatie zet particuliere autokoper klem

Kilometerheffing vrachtwagens

De kilometerheffing voor vrachtwagens zal gekoppeld worden aan de CO 2 -uitstoot. Nu zijn de tarieven afgestemd op de Euronorm, maar dat wordt vervangen door een parameter die gelinkt is aan de CO 2 -uitstoot. De regering belooft daarnaast financiële stimuli om investeringen in emissievrije vrachtwagens te versnellen. Ook onderzoekt de regering of de kilometerheffing uitgebreid kan worden naar bestelwagens. Een kilometerheffing voor personenwagens komt er voorlopig niet. Nochtans dringen veel experts en ook de werkgeversorganisatie Voka daar al langer op aan.

Groener openbaar vervoer

Het aantal bussen dat in Vlaanderen elektrisch rijdt, is erg beperkt. De regering stelt voorop dat in 2035 de hele vloot van De Lijn emissievrij rijdt. Ook onderaannemers van De Lijn moeten maximaal vergroenen. Het investeringstempo bij de aankoop van bussen en laadinfrastructuur wordt versneld en ook de investeringen in fietsinfrastructuur gaan omhoog.

Wonen

Renovatieplicht bij aankoop energieverslindende woning

Wie na 1 januari 2023 een woning met een EPC-label E of slechter koopt, moet die binnen de vijf jaar renoveren tot het niveau D bereikt is. Gezinnen kunnen vrij kiezen hoe ze dat bereiken: met een nieuw dak, meer isolatie of de installatie van zonnepanelen of een warmtepomp. De overheid voorziet een renteloze lening van 20.000 euro voor die gezinnen, boven op de bestaande premies. Ook voor de verhuur van een woning komt er een nieuwe zuinigheidseis. Verhuren zal pas kunnen als de woning minstens het EPC-label E heeft. Zo moeten huurders behoed worden voor een gepeperde energierekening.

Ook eigenaars van een woning worden aangezet tot renoveren. Wie zijn woning renoveert tot het EPC-label C, B of A zal kunnen genieten van premies en een lening met een negatieve rente tot maximaal 1,5 procent. U krijgt dus geld boven op uw lening als u een ingrijpende renovatie doorvoert.

Verbod op een gasaansluiting in nieuwbouw

Wie bouwt, mag vanaf 2023 geen gasaansluiting meer aanleggen. Fossielvrij verwarmen wordt vanaf dan de regel in nieuwbouwwoningen. De regering wil mensen zo naar de installatie van een warmtepomp, die draait op elektriciteit, duwen. Er komt één uitzondering op het gasverbod: gezinnen kunnen na 2023 nog een hybride warmtepomp - een combinatie van een gasketel en een warmtepomp - plaatsen. Stookolieketels in een nieuwbouw zijn vanaf 2022 al verboden, zo besliste het Vlaams Parlement recent. Een verbod op houtkachels is in aantocht.

Lees Meer Vlaamse regering wil gaskraan dicht voor nieuwbouw

Meer lasten op gasfactuur, minder op elektriciteit

Een noodzakelijke voorwaarde voor het gasverbod is dat warmtepompen voldoende financieel aantrekkelijk zijn. De premie voor warmtepompen wordt opgetrokken van 1.500 tot 2.250 euro. De regering zal de energieregulator VREG voorts vragen de distributienettarieven voor eigenaars te verlagen. Een lastenverschuiving van elektriciteit naar gas moet de aantrekkelijkheid van een warmtepomp in de hand werken. Aan die taxshift wordt voortgewerkt. Eerder besliste de regering al de subsidies voor een gasaansluiting in juli 2022 te schrappen. Met het uitgespaarde geld wordt de elektriciteitsfactuur gedrukt.

Tegen 1 januari 2026 belooft de regering ook de afbouw van de lokale heffingen op elektriciteit - zoals op masten en sleuven van de netbeheerder Elia. Voortaan geldt eveneens een verbod om nieuwe lokale heffingen op te leggen, wat de elektriciteitsfactuur verlaagt met 11 miljoen euro per jaar.

Overheidsgebouwen

Eerder besliste de regering dat ook gebouwen waarin niet gewoond wordt, zoals banken en kantoorgebouwen, moeten worden gerenoveerd tot een C-label behaald is. Tegen 2030 zullen Vlaamse en lokale overheidsgebouwen 55 procent minder CO 2 moeten uitstoten.

Industrie en landbouw

Aardgasheffing voor industrie

Bedrijven moeten vanaf volgend jaar een aardgasheffing betalen. Die moet 45 miljoen euro per jaar opleveren. Daarvan is drie vierde bedoeld om de elektriciteitsfactuur van de gezinnen te drukken. De rest gaat naar energiebesparende investeringen in bedrijven.

Voorts zal de industrie haar uitstoot tegen 2030 met 36 procent moeten terugdringen vergeleken met 2005. De energiebeleidsovereenkomsten worden verstrengd, de wetgeving die niet-ETS-bedrijven verplicht om meer te doen op het vlak van energiebesparing wordt aangescherpt en bedrijven die nog economische subsidies willen krijgen, moeten een klimaatplan voorleggen. ETS is het Europese systeem van emissiehandel waarmee de uitstoot van grote industriële bedrijven wordt teruggedrongen. Vlaanderen is enkel bevoegd voor de overige ondernemingen.

Lees Meer Zonder klimaatplan geen Vlaamse subsidie meer

Uitdoven subsidies warmtekrachtkoppeling

De subsidies voor warmtekrachtkoppelingen op basis van fossiele brandstoffen voor de landbouw en de industrie doven vanaf 2023 uit. Met de 170 miljoen euro die de regering daarmee uitspaart, wordt de elektriciteitsfactuur verder gedrukt, opnieuw met als doel om warmtepompen aantrekkelijker te maken voor gezinnen.

Lees Meer Heeft landbouw nog een toekomst in Vlaanderen?

Krimp veestapel

In haar akkoord stelt de regering dat de veestapel mee moet dalen met de Europese vleesconsumptie. In afwachting van de stikstofonderhandelingen, die een zware dobber beloven te worden voor de boeren, werden nog geen concrete maatregelen genomen.