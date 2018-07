De Wever: 'Eigen mensen beschadigen doe je niet'

N-VA-voorzitter Bart De Wever tikt Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) op de vingers voor zijn openlijke kritiek op het migratiediscours van de partij en op staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

'Eigen mensen beschadigen of aanvallen doe je niet', reageert Bart De Wever op de uitspraken van zijn partijgenoot Jan Peumans. In een interview met Het Belang van Limburg haalde de voorzitter van het Vlaams Parlement uit naar de harde koers die de N-VA vaart over migratie en naar de stijl van Francken. 'Steeds meer mensen ergeren zich aan het woordgebruik van Theo Francken en anderen. Dat is volgens mij een van de verklaringen voor de terugval in de peilingen.'

Volgens Peumans is Francken niet de geschikte figuur om de partij te leiden als De Wever als voorzitter zou vertrekken. De Wever is het daar niet mee eens. 'Peumans heeft een stijl van parler-vrai, maar nu is hij te ver gegaan', zegt hij.

Interne twisten

De Wever verwijst ook naar de Volksunie, de voorganger van de N-VA die aan interne twisten ten onder is gegaan. Met dat in het achterhoofd is het volgens de N-VA-voorzitter niet verstandig om in de kranten kritiek te spuien. 'De media zijn niet onze vriend.'

De burgemeester van Antwerpen gelooft daarenboven niet dat zijn achterban het oneens is met de lijn van de partij. 'Ik heb niet de indruk dat de basis ontevreden is. Ons migratiestandpunt is intern bevestigd.'

De Wever gaat Peumans uitnodigen voor een gesprek. 'Ik hoop dat het vriendelijk zal verlopen. Van mijn kant zal dat in elk geval zo zijn.'