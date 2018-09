De Wever: 'Klas is niet het verlengde van de living'

Bart De Wever heeft tijdens de familiedag van N-VA in Plopsaland nogmaals Hilde Crevits en de katholieke onderwijskoepel op de korrel genomen.

N-VA palmde zondag Plopsaland in. De jaarlijkse familiedag van de partij van Bart De Wever lokte 13.000 N-VA'ers en sympathisanten naar het pretpark. In zijn toespraak ging speciale aandacht naar de kwaliteit van het onderwijs waar hij en zijn partijgenoten 'wakker van liggen'.

'Wij willen dat het talent van ieder kind wordt ontgonnen. Onderwijs kan niet altijd plezant zijn als de lat hoog ligt. Maar het is de enige manier om écht gelijke kansen te geven aan iedereen. Plus est en vous, het aloude credo. Laat ieder kind in Vlaanderen schitteren', klinkt het. 'Zet de grijze massa voor de klas en niet in de onderwijsstructuren. Stop met vernieuwingen die de lat feitelijk naar beneden halen.'

En bovenal: blijf af van het Nederlands. Bart De Wever voorzitter N-VA

'En bovenal: blijf af van het Nederlands. Deze taal verbindt ons allemaal. Begrijpend lezen, correct schrijven, gedachten kunnen verwoorden: die overdracht van die kennis is essentieel. De klas is niet het verlengstuk van de living thuis, het is de voorkamer van de Res Publica.'

Onderwijsportefeuille

Eerder deze maand had de N-VA al duidelijk gemaakt in de volgende Vlaamse regering de onderwijsportefeuille te willen. 'Ik zou graag de minister van Onderwijs leveren. Niet omdat ik Crevits niet leuk vind, maar omdat we een minister nodig hebben die verder van de koepels staat. Die daar meer druk op kan zetten', zei Bart De Wever. 'We willen de grootste troef van ons onderwijs - de kwaliteit - behouden', klonk het toen ook.