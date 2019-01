De Wever: 'Tijd voor omslag naar confederalisme'

Gebruik de Grondwet niet tegen de macht van het volk', zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in Mechelen. 'Het is tijd voor de omslag naar het confederalisme.'

'Onze ambitie om goed te besturen is niet weg. En daarom is onze grootste ambitie om het kader voor een goed, democratisch en stabiel bestuur structureel te verankeren', zei N-VA-voorzitter Bart De Wever zaterdag op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij. Er blijft volgens hem dan ook maar één optie: 'Gebruik ook bij ons de Grondwet niet tegen de macht van het volk, maar zet samen met ons de zaken op orde Het is tijd, tijd voor de omslag naar het confederalisme.'

Over het vertrek van zijn partij uit de federale regering, gaf De Wever toe: 'Niks is perfect, maar we hebben binnen de Zweedse regering gedaan wat gedaan konden krijgen. De taxshift werd een serieuze taxcut. De koopkracht van de werkende bevolking is aanzienlijk gestegen. De private jobmotor draait op volle toeren, zeker in Vlaanderen. We verlaagden de vennootschapsbelasting en realiseerden een noodzakelijke hervorming van de pensioenen.'

Voor een volle zaal van enkele duizenden partijleden sprak De Wever resoluut tegen dat de N-VA, die nu federaal opnieuw in de oppositie zit, aan de kantlijn blijft. ‘Dat niemand zich vergist: het is onze ambitie om het werk verder te zetten’, aldus de N-VA-politicus.

Aan diggelen

Gebruik ook bij ons de Grondwet niet tegen de macht van het volk, maar zet samen met ons de zaken op orde. Bart De Wever N-VA-voorzitter

De partijvoorman zei te betreuren dat het Zweeds project 'aan diggelen werd geslagen' door de Marakkech-discussie en werd 'lam gelegd om toch maar een slechte internationale tekst te kunnen goedkeuren.' Het standpunt van zijn partij was nochtans redelijk, vond hij: geen illegale inwijking meer en een menswaardige opvang van vluchtelingen in eigen regio. 'En daarvoor offert men de regering op. Begrijpe wie kan. Het is doodjammer.'

Net zoals vorig jaar kwam ook de Catalaanse kwestie aan bod. 'Toen Jan Peumans zei dat zijn Catalaanse collega parlementsvoorzitter niet in de cel thuis hoort, pakte Spanje als represaille de diplomatieke status af van een FIT-vertegenwoordiger. Voor onze premier was dit geen diplomatiek incident, alleen een Vlaams personeelsprobleem.'

Morele superioriteit

Nu sommigen België niet gesplitst krijgen, willen ze dan maar de Vlamingen splitsen. Maar niet met ons. Wouter Beke CD&V-voozitter

In een sneer aan het adres van Charles Michel (MR) voegde hij eraan toe: 'Welnu, als zo’n aanval van een EU-land op de vrije meningsuiting van een parlementslid hier geen incident waard is, en als het lot van politieke gevangenen u feitelijk niets kan schelen, bespaar ons dan alstublieft pompeuze verklaringen over de goede kant van de geschiedenis. Meet u geen morele superioriteit aan, het siert u niet en het past u niet.'

CD&V-voorzitter Wouter Beke stak dan weer in zijn nieuwjaarsspeech duidelijk de hand uit naar Michel. ‘We hebben de voorbije jaren zeer goed samengewerkt met de premier. Politiek gaat over je eigen visie, ideologie en overtuiging. Maar politiek gaat ook over samenwerken. Bruggen willen slaan, over partijgrenzen en taalgrenzen heen. Bedankt, Charles.’