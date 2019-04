De Wever: 'We zijn afgegleden naar pretpedagogie in onderwijs'

N-VA-voorzitter Bart De Wever wil in de volgende regeerperiode de onderwijsminister leveren. Er moeten volgens hem geen nieuwe hervormingen meer komen. De energie moet opnieuw naar de leerkrachten zelf gaan.

Het Vlaams onderwijs behoort niet langer tot de wereldtop. De afgelopen vijftien jaar zakt Vlaanderen er in verschillende onderwijsstudies op achteruit. Dat geldt zowel voor het gemiddelde niveau als voor de toppers. Een nieuwe studie van de KU Leuven, waarover De Morgen berichtte, legt de vinger nog eens op die wonde. De studie combineert de internationale onderzoeken van de afgelopen jaren waaruit blijkt dat de achteruitgang zowel voor leesvaardigheid als voor wiskunde geldt.

De achteruitgang manifesteert zich vooral in het katholiek onderwijs. Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever ligt dat vooral aan de koepel. 'Het katholiek onderwijs heeft de lat altijd hoger gelegd. Dat hebben ze blijkbaar losgelaten', zei hij in het VRT-programma Terzake. 'We zijn afgegleden naar pretpedagogie.'

De Wever verwijst bijvoorbeeld naar de hervorming van het secundair onderwijs en het idee van een brede eerste graad waarbij leerlingen pas op 14 jaar hun studiekeuze maken. 'Vroeger was dat het katholiek onderwijs een baken tegen dat soort vernieuwingen. Vandaag lijkt de koepel bijna de ergste promotor van die nivellering naar beneden. Weg met Latijn, weg met de colleges, een brede eerste graad.'

Minimum

Volgens Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, klopt dat niet. Hij wil vooral weg van de exclusieve focus op de eindtermen, de minimumlat die de overheid oplegt voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen. 'Die zijn belangrijk om het minimum te bepalen, maar als je te veel de focus op de eindtermen legt, dagen we niet alle leerlingen voldoende uit. Als we alleen daarop focussen, nivelleren we nog meer naar beneden. We moeten elk leerling op zijn niveau uitdagen door meer gedifferentieerd te werken.'

Schermvullende weergave Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, wil weg van de exclusieve focus op de eindtermen. ©Debby Termonia

Boeve erkent de alarmsignalen en zegt dat het katholiek onderwijs daar ook mee aan de slag gaat, bijvoorbeeld door een actieplan voor begrijpend lezen. 'Vergeet ook de context niet. De klassen zijn diverser geworden en groter geworden. Dat zet extra druk op leerkrachten. Er is ook nog altijd geen actieplan voor het basisonderwijs. Investeren in onderwijs is nodig. Extra geld alleen is niet de oplossing. De oplossing is een batterij aan maatregelen.'

Minister van Onderwijs

Die focus op de eindtermen kan volgens De Wever echter niet de oorzaak zijn van de dalende kwaliteit. De huidige eindtermen liggen al twintig jaar vast en pas volgend schooljaar worden de nieuwe eindtermen ingevoerd. Volgens hem zijn er te veel mensen actief in onderwijs die niet bezig zijn met het ondersteunen van de leerkracht.

De klassen zijn diverser geworden en groter geworden. Dat zet extra druk op leerkrachten. Lieven Boeve Topman Katholiek Onderwijs Vlaanderen

'Weg met de koepels ga je me niet horen zeggen. De koepels hebben historisch een belangrijke rol gespeeld. Vlaanderen is sterk dankzij het katholiek onderwijs. Ik ben daar zelf een product van. Maar de vrijheid van onderwijs moet op het niveau van de leerkrachten en de scholen worden opgenomen. De laatste jaren stel ik vast dat de katholieke koepel de grootste promotor is van allerlei hervormingen waar het onderwijs geen nood aan heeft.'