De Wever: ‘as met Vlaams Belang heeft geen zin'

De vorming van een ‘Vlaams-nationale as’ van N-VA en Vlaams Belang zou op Vlaams niveau alleen tot onbestuurbaarheid hebben geleid, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever maandagavond in Terzake op Canvas. Hij dient daarmee de dissidente stemmen in zijn eigen partij van antwoord.

Dat de Vlaamse informateur maandag officieel het startschot heeft gegeven voor een verderzetting van de ‘Zweedse coalitie’ in Vlaanderen kan ook bij sommigen uit zijn eigen partij op weinig begrip rekenen.

De Middelkerkse burgemeester Jean-Marie Dedecker, die als onafhankelijke op een N-VA-lijst verkozen werd, toonde zich in een reactie erg teleurgesteld. ‘Men legt het resultaat van de verkiezingen naast zich neer, zoals dat ook in dictaturen gebeurt. Waarom doen we dan nog verkiezingen?’, vraagt hij zich af. Dedecker vertolkt het standpunt van rechtse N-VA’ers met zijn pleidooi om met het Vlaams Belang een ‘Vlaams-nationale as’ te vormen.

Onbestuurbaarheid

Maar volgens De Wever zou zo’n as op het Vlaamse beleidsniveau alleen tot onbestuurbaarheid leiden omdat andere partijen toch niet met het Belang in zee wilden gaan. ‘Ik weet niet wat ik daarmee zou bereiken. Het klinkt emotioneel allemaal goed, maar het houdt geen steek.’ Een Vlaams-nationale as heeft vooral nut om op het federale niveau een nieuwe staatshervorming en confederalisme af te dwingen, aldus De Wever in Terzake.

Vlaams Belang ging maandag meteen in oppositiemodus door de Zweedse coalitie neer te zetten als een ‘liga van losers’. Volgens de N-VA-voorzitter heeft Vlaams Belang zijn isolement ook aan zichzelf te danken, door agressief campagne te blijven voeren tegen andere partijen. ‘Ze zijn een partij met twee gezichten. Vriendelijk en constructief, maar tegelijk een propagandamachine op sociale media. Een vrijage werkt niet door je potentiële partner af te rammelen. Dat heeft alleszins niet erg geholpen.’

Chinese muur

De Wever verklaarde eerder maandag dat hij binnen afzienbare tijd geen mogelijkheid zag om het Belang in een regering te betrekken. Al sluit hij niet uit dat dat in de toekomst ooit gebeurt, bijvoorbeeld als het Belang na de volgende verkiezingen van 2024 nog sterker wordt en zijn scherpste standpunten laat varen.

‘Ik kan niet in een glazen bol kijken. Je moet altijd iedereen de kans geven om constructief aan het beleid bij te dragen, maar dat wil niet zeggen dat je jouw ideologische vierkante meter moet verlaten om in te stemmen met onaanvaardbare standpunten.’