De Wever broedt op Zweedse regering

De Wever zou dit in de loop van komende week aankondigen, nadat partijbureaus van CD&V en Open VLD en een partijtop van de N-VA hebben plaatsgevonden. Bij CD&V en Open VLD staan maandag partijbureaus gepland, bij sp.a niet. Sp.a-voorzitter John Crombez kreeg op 31 juli wel een fiat van de raad van voorzitters en secretarissen om over de inhoud te gaan onderhandelen, maar de socialisten hebben sinds vorige week niet meer samengezeten met de informateur.

De Wever heeft lang getwijfeld over de keuze van zijn coalitie. Een mogelijkheid was een coalitie zoals in Antwerpen met de N-VA, Open VLD en de sp.a. Maar zo’n formule heeft een te krappe meerderheid. De andere optie van de N-VA, CD&V en de sp.a is dan weer te links.

Daarom valt de keuze wellicht op een heruitgave van de Zweedse coalitie op Vlaams niveau. Ook zo’n formule houdt risico’s in, want de afgelopen vijf jaar kon die de verwachtingen niet inlossen. Volgens De Wever omdat CD&V te veel op de rem stond, waardoor de perceptie van een kibbelkabinet ontstond.

Maar volgens bronnen werden intussen goede afspraken gemaakt en is men er ook bij CD&V van overtuigd dat het beter is mee te werken dan oppositie te voeren in de regering. Er is zelfs al over inhoud gesproken, al zou het nog enkele weken duren vooraleer een regeerakkoord rond is.