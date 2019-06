De Wever flaneert in doodlopende straatjes

Bart De Wever blijft rondjes draaien met het Vlaams Belang en de sp.a, terwijl met die twee partijen geen zaken kunnen worden gedaan. De gesprekken verhullen dat Open VLD en vooral CD&V incontournabel zijn.

Dat Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) met het Vlaams Belang in een doodlopend straatje blijft wandelen, werkt Open VLD en CD&V steeds meer op de zenuwen. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten liet al openlijk verstaan dat ze geen Vlaams regeerakkoord zal uitvoeren waarvan het Vlaams Belang mee de pen heeft vastgehouden.

Het was een beetje onhandig om het zo te zeggen, omdat Rutten daarmee zelf in herinnering bracht dat Open VLD in 2014 niet meer mocht doen dan zijn handtekening te zetten onder een Vlaams regeerakkoord dat CD&V en de N-VA toen hadden uitgewerkt. Maar de boodschap was duidelijk: het heeft geen enkele zin met het Vlaams Belang te dansen, want er komt niets van. Of om het met een tweet van haar partijgenoot Alexander De Croo te zeggen: ‘De speeltijd is voorbij.’

Ook CD&V-boegbeeld Hilde Crevits liet gisteren in het Vlaams Parlement verstaan dat De Wever nu wel mag stoppen met zijn cinema met het Vlaams Belang. ‘We zijn nu aan de derde ronde van de Vlaamse formatie begonnen en ik vind dat je beter op voorhand duidelijk bent. Onderhandelen doe je met de partijen waarmee je een regering wilt vormen.’

Het gemor bij CD&V en Open VLD staat in schril contrast met het gekir bij het Vlaams Belang. Filip Dewinter wees erop dat het Vlaams Belang al meer dan ooit heeft bereikt door mee ‘een blauwdruk’ te leveren voor een Vlaams regeerakkoord. Dat blijft overeind, zelfs al komt er niets in huis van een huwelijk tussen de N-VA en het Vlaams Belang.

Dat de N-VA en het Vlaams Belang niet aan een meerderheid komen, en geen derde partner vinden, betekent volgens Dewinter niet dat er geen ‘creatieve pistes’ zouden zijn. Als bij CD&V en Open VLD vijf parlementsleden kunnen worden losgeweekt, kan een Vlaamse meerderheid worden gevormd, dagdroomt de Vlaams Belang-veteraan.

Bourgondische coalitie

Waar blijkbaar niemand aanstoot aan neemt, is dat De Wever ook in deze derde ronde met de sp.a blijft dansen. In de nasleep van het ontslag dat sp.a-voorzitter John Crombez maandag heeft aangeboden, en dat unaniem is afgewezen door het partijbestuur, is duidelijk geworden dat de sp.a Vlaams niet wil meedoen.

Crombez had na zijn eerste contact met De Wever al laten verstaan dat de sp.a niet staat te springen voor een Vlaamse regeringsdeelname. Hij wees erop dat een Bourgondische coalitie, zoals in Antwerpen, tussen de N-VA, Open VLD en de sp.a in Vlaanderen maar één zetel op overschot heeft. ‘Die optelsom is zo nipt dat dat niet werkbaar is.’

Gisteren verduidelijkte sp.a-woordvoerster Lot Wildemeersch in een reactie op de forse taal van Kamerlid Melissa Depraetere dat als de sp.a voor de oppositiebanken heeft gekozen dat geldt voor Vlaanderen, maar niet voor het federale niveau. ‘Als iedereen veto’s stelt, wordt het misschien helemaal onmogelijk een federale regering te vormen. Vlaams is een ander verhaal, want daar zijn we helemaal overbodig’, klonk het.

Die positie is al kort na de verkiezingen ingenomen door het sp.a-partijbestuur, maar de draagwijdte ervan is nog niet helemaal doorgedrongen. Tenzij Crombez iets anders heeft verteld aan de formateur, kan De Wever zich de moeite besparen verder te doen met de sp.a. Hij kan Crombez & co. net als de PVDA thuis laten zitten.

Is het slechte cinema van De Wever dat hij blijft doen alsof? Waarschijnlijk komt het hem goed uit dat de indruk kan worden gewekt dat hij nog wat wisselmogelijkheden met de sp.a heeft. Daarmee kan hij CD&V en Open VLD wat onder de knoet houden. En dat lijkt te lukken, althans naar CD&V toe. Beke en Crevits zijn er nog altijd niet gerust op dat er geen Bourgondisch voorakkoord voor Vlaanderen is gesloten. Bij de coalitievorming in Antwerpen in 2018 schoof De Wever CD&V aan de kant, omdat CD&V-lijsttrekker Kris Peeters geen havenschepen wilde worden en evenmin wilde zetelen in de gemeenteraad, waardoor er geen CD&V-’patron’ was waarop De Wever kon steunen.

