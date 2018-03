De Wever haalt nieuwe Antwerpse voetbaltempel boven water

De rivaliserende clubs Antwerp en Beerschot-Wilrijk staan open voor een nieuwe gezamenlijke voetbaltempel aan de Schelde.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) haalt de plannen voor een nieuw stadion in Antwerpen uit de mottenballen. Hij belooft tegen 2024 een nieuwe voetbaltempel op de oude industriële site Petroleum Zuid aan de Scheldekaaien, de plek waar ruim 10 jaar geleden plannen uitgetekend zijn voor een 'Stadion aan de Stroom'.

Een concreet plan is er nog niet, maar De Wever stelt dat er voldoende interesse is om het project te realiseren, als 'de kiezer hem na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober opnieuw naar het Schoon Verdiep stuurt.

Er is voldoende interesse om te zeggen dat ik dit de volgende legislatuur, als het mij nog gegeven is, zal realiseren. Bart De Wever Burgmeester Antwerpen

De demarche van De Wever is niet alleen ingegeven door electorale motieven. Er is nieuw momentum rond het Antwerps topvoetbal dat jarenlang in comateuze toestand verkeerde. De Wever lanceerde het voorstel voor de bouw van een stadion vorig seizoen een eerste keer, toen Antwerp promoveerde naar eerste klasse.

De 'Great Old' doet dit jaar nog mee voor de play-offs, het elite-onderonsje tussen de zes beste clubs, terwijl Beerschot-Wilrijk strijdt voor promotie naar eerste. Het won het thuisduel in de dubbele controntatie voor promotie tegen Cercle. Het dossier is dus meer dan ooit rijp voor realisatie.

De Wever is duidelijk. Hij wil eerst waterdichte afspraken tussen beide clubs, om vervolgens met een combinatie van privégeld en subsidies een stadion te bouwen. Nieuwe ontwikkeling in een aartslastig dossier is dat beide clubs de deur open zetten voor een gezamenlijk stadion.

Schermvullende weergave Club-icoon Hernan Losada strijdt met Beerschot-Wilrijk voor promotie naar eerste klasse. ©Photo News

Het originele idee was ooit om via fusie tot één superclub te kopen, maar dat is gezien de grote onderlinge rivaliteit tussen de drie traditieclubs Antwerp, Beerschot en Berchem science fiction. Het meer realistische scenario van twee clubs in één stadion, verre van een Europees unuicum, was ook lang onbespreekbaar.

Bosuil

De sterke man van Antwerp, Paul Gheysens van projectontwikkelaar Ghelamco, zegt zeker niet afkerig te staan van het voorstel van De Wever. 'Maar overleg wordt cruciaal, met stadsbestuur én de fans.' Ondanks de uitgestoken hand van De Wever vorig jaar hield Gheysens de regie in eigen handen.

Ghelamco pootte op de Bosuil een gloednieuwe tribune neer. Doet Gheysens dat nog drie keer, dan heeft hij een volledig nieuw stadion. Maar er is geen sprake dat er snel een volledige make-over komt. Ghelamco laat ook verstaan dat de investeringen in het oude stadion geen weggesmeten geld zijn mocht het tot een verhuis naar een nieuw project aan de andere kant van de stad komen.

'Antwerp zal de Bosuil nooit helemaal verlaten, niet in het minst wegens de emotionele band met de fans', laat zijn entourage weten. Het idee is dat Antwerp er zijn trainingscomplex en jeugdcentrum kan behouden, eventueel aangevuld met plek voor kantoren en evenementen.

Antwerp zal de Bosuil nooit helemaal verlaten, niet in het minst wegens de emotionele band met de fans. Paul Gheysens Eigenaar Antwerp

Het is geen geheim dat Gheysens als bouwpromotor brood ziet in het voetbal voor de infrastructuur. België is het West-Europese land met de grootste achterstand in nieuwe stadions die de moderne rol van voetbalclub als entertainmentbedrijf aankunnen. Onder meer topclubs Anderlecht en Club Brugge denken aan nieuwe stadions om een hefboom onder hun inkomsten te zetten.

Paul Gheysens stak niet weg dat hij kandidaat-overnemer was van Anderlecht om een stadionproject te realiseren. Hij verloor de strijd van Marc Coucke, die overigens ook co-eigenaar is van het bouwbedrijf van zijn vriend Bart Versluys. Die zorgde voor een grondige modernisering van het stadion van KV Oostende, dat Coucke voor 800.000 euro per jaar verhuurt aan de kustclub. Gheysens liet aan de Antwerpse regionale zender nog weten dat hij liever morgen dan over zes jaar een nieuw stadion ziet, en dat belangrijker is dan wie het stadion bouwt. 'Wat dat betreft, liggen alle opties open.'

Grote rivaal Beerschot-Wilrijk reageert net als Gheysens met open vizier op de plannen. Die stellingname is belangrijk omdat er zich binnen de bestuurskamer recent een grote omwenteling heeft voorgedaan. De club ging een maand geleden over in Saoedische handen, nadat ook het Kempense bouwbedrijf DCA financieel aan boord kwam. De stad investeert ruim 1 miljoen euro in het oude Olympische stadion op het Kiel om dat speelklaar te maken voor 1ste klasse. Maar er zijn geen grote obstakels die een gezamenlijk stadionproject in de weg staan.

CD&V tegen

Meerderheid en oppositie buitelen intussen over mekaar om hun positie te bepalen tegenover De Wever. Binnen de meerderheid is alleen CD&V tegen. Kandidaat-burgemeester Kris Peeters ziet 'liever nieuwe sporthallen, atletiekvelden en kunstgrasveldjes, zodat alle Antwerpenaren aan sport kunnen doen.' Volgens Peeters moet de nadruk niet op een winkelcentrum met stadion liggen.

De nadruk moet niet op een winkelcomplex met stadion liggen, maar op alle Antwerpenaren die sporten. Kris Peeters CD&V