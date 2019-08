De Wever houdt CD&V, sp.a en Open VLD aan het touwtje

De N-VA opent plots ook de deur voor een coalitie met de sp.a en CD&V, zonder Open VLD. Formateur Bart De Wever speelt de klassieke partijen genadeloos tegen elkaar uit.

De N-VA heeft een draaiboek klaar om de Vlaamse coalitievorming deze week in haar beslissende plooi te laten vallen. Niemand wil nog een exacte timing geven, wat op zich opmerkelijk is.

Wie de lat het laagst legt, mag meedoen? Er zijn ook grenzen, hè. een toponderhandelaar van een mogelijke coalitiepartner van de N-VA

Bij hoge partijbronnen klonk het donderdag nog dat het een kwestie van hooguit een of enkele dagen was. Formateur De Wever hield toen - na gesprekken met het Vlaams Belang, de sp.a, Open VLD en CD&V - tot ver na middernacht overleg met zijn partijtop. De partij raakte er tegen de verwachtingen in niet uit.

Vlaams N-VA-minister Ben Weyts doorbrak maandag de mediastilte met de boodschap dat de beslissing over de samenstelling van de coalitie nog niet genomen is. Een doorbraak is wel op til, klonk het nog.

Derde piste

Het is onduidelijk wat precies nog het struikelblok is. Er was te horen dat een beslissing uitblijft omdat de N-VA intern verdeeld is. Regeren met de sp.a zou in de partij lang niet door iedereen worden gesmaakt. Vorige week klonk het dat nog moest worden gekozen tussen de voortzetting van Zweeds, met de N-VA, Open VLD en CD&V, en het Bourgondische alternatief, waarin CD&V geruild wordt voor de sp.a. Dat laatste scenario werd steeds nadrukkelijker in de markt gezet.

Opvallend is dat plots een derde piste circuleert. Een coalitie tussen de N-VA, de sp.a en CD&V, dus zonder Open VLD, wordt intussen evenmin uitgesloten. Nochtans werd dat scenario bij de N-VA eerst als onrealistisch van tafel geveegd, omdat het een te links kabinet zou opleveren.

Laagste lat

De verklaring is dat De Wever niets uitsluit om de drie partijen Open VLD, de sp.a en CD&V genadeloos tegen elkaar uit te spelen. De boodschap is dat zelfs Open VLD, dat lang incontournabel leek, helemaal niet zo zeker van zijn plaats moet zijn als het denkt.

De rest moet zijn ‘best and final offer’ maar doen aan De Wever, waarna hij beslist. De twee partijen die de lat het laagst leggen, mogen meedoen, is de boodschap. ‘Tja, er zijn ook grenzen op dat vlak, hé’, reageert een toponderhandelaar van een van die drie partijen.

Federale puzzel

Bij de keuze zou de federale puzzel een cruciale rol spelen. Een belangrijke overweging bij de N-VA is dat Bourgondisch - ondanks één magere zetel overschot - de beste optie biedt om de federale coalitievorming in beweging te krijgen.

Een Vlaamse coalitie met de sp.a kan het glijmiddel zijn om de N-VA en de PS samen aan de federale onderhandelingstafel te houden. Met Zweeds op Vlaams niveau is dat bijna uitgesloten. De boodschap van de PS wordt dan ongetwijfeld dat ze federaal niet gaat spreken om de Zweedse minderheid te depanneren. Dat is de reden waarom federaal op paars-geel wordt ingezet.

Vlaams Belang

Eén piste is wel begraven. Met het Vlaams Belang is het einde verhaal. Die partij zit ook helemaal opnieuw in de politieke guerillamodus, zoals een zondagnacht door onbekenden aan de woning van De Wever opgehangen spandoek bewijst. De tekst - ‘Vergeet de 810.000 kiezers niet’ - verwijst naar het electorale resultaat van het Vlaams Belang.

Er zou nog een intern struikelblok zijn. De N-VA heeft evenmin uitgemaakt wie minister-president wordt. De rolverdeling voor 26 mei was dat De Wever kandidaat-minister-president was, terwijl Jan Jambon voor de Wetstraat 16 koos. Nu Zweeds federaal niet mogelijk is, circuleert Jambon opnieuw nadrukkelijk voor het Martelarenplein.