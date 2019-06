De Wever kan alleen vooruit als hij het Vlaams Belang lost

Als Bart De Wever (N-VA) een versnelling hoger wil schakelen met de Vlaamse formatie, moet hij eerst het Vlaams Belang dumpen. Dat is meteen de noodzakelijke voorwaarde om nog Franstalige partners te vinden.

Het geflirt met het Vlaams Belang heeft lang genoeg geduurd, de speeltijd is voorbij. Die boodschap gaven Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten en vicepremier Alexander De Croo eerder al luid en duidelijk. De liberalen willen geen onderhandelingen over een Vlaamse regering opstarten als dat gebeurt op basis van teksten waarvan het Vlaams Belang mee de pen heeft vastgehouden.

De Wever heeft al drie rondjes gedraaid met het Vlaams Belang, maar er zouden nog geen teksten zijn gemaakt. Tot dusver vroeg en kreeg de Vlaamse formateur uitgebreide input van het Vlaams Belang. De volgende fase is een inhoudelijke discussie en de redactie van teksten. Dat zou neerkomen op een point of no return.

Door de Vlaamse regeringsvorming uit te stellen kan De Wever zijn coalitiepartners onder de knoet houden met het oog op de federale regeringsvorming.

De Wever & co. gaven maandag, na afloop van het partijbureau, evenwel het signaal dat ze die stap niet willen zetten. Ze willen de onderhandelingen over een Vlaamse regering een versnelling hoger schakelen, omdat het geen zin meer heeft te wachten op de federale regeringsonderhandelingen. Die zitten in een impasse, omdat de PS duidelijk heeft laten verstaan niet met de N-VA te willen praten, ook niet in de luwte.

Op Twitter waarschuwde Theo Francken (N-VA) nog dat de PS met vuur speelt, want straks vindt ze geen redelijke partners meer om een Belgische regering te vormen. ‘Vandaag is het gesprek mogelijk met ons, de N-VA, redelijke mensen met tonnen bestuurservaring. Men gaat daar het best niet te licht over’, tweette hij. Het doet denken aan de waarschuwing van Yves Leterme (CD&V) in 2007 aan het adres van Elio Di Rupo (PS) en Joëlle Milquet (cdH), toen die het gesprek over een staatshervorming afwezen.

Onder de knoet

De N-VA lijkt handig gebruik te maken van de federale impasse om op het Vlaamse niveau een versnelling hoger te schakelen en een einde te maken aan het geflirt met het Vlaams Belang. ‘Als de PS wordt gebruikt om het Vlaams Belang te dumpen, zou dat wel heel ironisch zijn’, was gisteren al bij het Vlaams Belang te horen.

Vanavond vindt het wekelijkse overleg van de N-VA-top plaats. Of de Vlaamse formateur meteen zal duidelijk maken met welke partijen hij verder wil gaan om een Vlaamse coalitie te vormen, is nog lang niet zeker. Naar verwachting zal eindelijk de inhoudelijke discussies worden gestart, zonder dat al een keuze wordt gemaakt over de coalitiepartners.

Bart De Wever wil voorkomen dat zijn toekomstige Vlaamse coalitiepartners ‘bedrog’ plegen door federaal met Elio Di Rupo in bed te kruipen.

Door de Vlaamse regeringsvorming uit te stellen kan De Wever zijn coalitiepartners onder de knoet houden - of noem het: ‘responsabiliseren’ - met het oog op de federale regeringsvorming. De Wever wil niet dat zijn Vlaamse partners ‘bedrog’ plegen, door federaal met Di Rupo mee te dansen. Daarom wil hij zo lang mogelijk de kat uit de boom kijken. De Wever kan zijn tijd nemen, want de ontslagnemende regering-Bourgeois is de enige regering die in lopende zaken over een werkbare meerderheid beschikt en dus op de winkel kan passen.

Bovendien zou het logisch zijn dat De Wever de huidige Vlaamse coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD doortrekt. Voor CD&V lijkt die Vlaamse regeringsdeelname een absolute must. Het houdt de partij samen. Hilde Crevits en Wouter Beke lijken er dan ook alles aan te zullen doen om zich te presenteren als een bevallige bruid voor De Wever. Of CD&V erbij zal zijn, is maar de vraag. Want De Wever & co. hebben een kater overgehouden aan de ‘oppositie’ van Kris Peeters en CD&V in de federale regering.

Noodzakelijke stap

Voor Open VLD is het dan weer belangrijk dat de Vlaamse regering een echte hervormingsregering is, die het verschil kan maken. Alleen als het status quo sneuvelt, kan Open VLD hopen op een electorale heropstanding. Om sterk te staan houdt Open VLD het handje vast van de MR, zodat ze elkaar aan boord kunnen hijsen bij de federale regeringsvorming.

Met het oog op die federale regeringsvorming is het van belang dat De Wever in de Vlaamse coalitiebesprekingen het Vlaams Belang loslaat. Het is de eerste noodzakelijke stap om een Franstalige partij te vinden die bereid is met de N-VA aan de federale onderhandelingstafel te gaan zitten.