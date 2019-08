De Wever laat Vlaamse coalitie sudderen

Vlaams formateur Bart De Wever puzzelt nog aan zijn nieuwe coalitie. De grootste vraag lijkt of een coalitie met Open VLD en de sp.a met een krappe meerderheid stabiel genoeg is.

Het Vlaams Belang haalde vrijdag de roeptoeter boven. De gematigde taal sinds 26 mei maakte plaats voor Facebook-advertenties met Bart De Wever, omringd door de kopstukken van de sp.a, CD&V en Open VLD. ‘Is dit wat de kiezer wou’, klonk het. Ook hardliner Filip Dewinter werd het veld in gestuurd.

Dat bewijst dat de knop is omgedraaid. Officieel is de partij nog altijd in de race om toe te treden tot de Vlaamse coalitie. Maar het Vlaams Belang weet al langer dat de oppositie wacht. De partij hield zich tot nu in om De Wever te verplichten zelf de trekker over te halen.

Dezelfde knoop

De Wever hield donderdagavond overleg met zijn partijtop. Een beslissing zou snel volgen, klonk het toen. Intussen zou die ten vroegste maandag vallen. De knoop blijft dezelfde: wordt het Zweeds-bis met de N-VA, Open VLD en CD&V, of gaat De Wever voor de afspiegeling van zijn bestuurscoalitie in Antwerpen? Dat Bourgondische alternatief, waarin CD&V plaats moet maken voor de sp.a, voert steeds nadrukkelijker de boventoon.

De discussie gaat er alleen over of we het risico nemen van een coalitie met één zetel op overschot. N-VA-bron

Ex-Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) houdt dit weekend in De Tijd een opvallend pleidooi voor een Bourgondische regering. Bracke draait het nadeel daarvan om in een voordeel. Die logica is ook elders in de N-VA te horen. Een regering met de N-VA, Open VLD en de sp.a heeft één zetel op overschot. ‘Niet onwerkbaar’, klinkt het bij meerdere N-VA’ers. ‘In Vlaanderen ligt sowieso veel beslissingsmacht bij de regering. In het verleden zijn vaak brede meerderheden gevonden doordat de oppositie meestemde en er zijn ook geregeld onthoudingen.’

Pleinvrees

Toch leidt de krappe meerderheid tot pleinvrees bij de N-VA. ‘Met meer zetels op overschot was Bourgondisch al lang beklonken’, luidt het.

Volgens geruchten broedde De Wever op scenario’s om de marge groter en de coalitie stabieler te maken. Daarbij viel de naam van Vlaams Parlementslid Bruno Tobback, die deze week het onderspit moest delven tegen zijn voorzitter John Crombez in een interne machtsstrijd bij de sp.a. Crombez wist zijn partij te overtuigen coalitiegesprekken te voeren met De Wever, terwijl Tobback pleitte voor een radicaal veto. Scenario’s over een elegante exit voor Tobback circuleerden. Maar daarover lag ook een saus van oude sp.a-vetes, met heel wat partijgenoten die Tobback liever kwijt dan rijk zijn.

Bij de N-VA klinkt het dat de kwestie-Tobback een interne sp.a-aangelegenheid is. Tobback gaf zelf aan dat hij zich schikte naar de partij als een meerderheid op het congres mocht stemmen voor een coalitie met de N-VA.

‘Geen toverstokjes. De discussie gaat er alleen over of we het risico nemen van een coalitie met één zetel op overschot’, luidt het bij de N-VA. ‘Het kan echt nog alle kanten uit.’ Het valt niet uit te sluiten dat De Wever manoeuvres opvoert, ook om CD&V te laten zweten.

Minister-president